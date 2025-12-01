Mye utskjelt MindsEye har nå en gratis startpakke for å gi fansen en smak av handlingen

HQ

Hvert år ser det ut til å være en stor videospillflop som står over resten, med 2024s uten tvil Concord. For 2025 er det vanskelig å se forbi Build a Rocket Boy's MindsEye, ettersom dette spillet ble utgitt i en tilstand som i beste fall var kaotisk, og som også førte til svært dårlige anmeldelser og inntrykk fra fansen. Dette skjedde også på et tidspunkt da studioet ble utsatt for alle slags beskyldninger fra tidligere og nåværende utviklere om hvordan det ble ledet, samtidig som grunnleggeren hevdet at det var en stor enhet som jobbet mot deres suksess... Det var en megaprøve, men det har ikke hindret teamet i å ønske at fansen skal sjekke ut spillet deres.

Det har nå blitt avslørt at en Starter Pack for spillet er tilgjengelig for alle å snagge helt gratis. Det er en mengde innhold som er designet for å gi en smakebit av hva MindsEye tilbyr fans, det være seg forskjellige spillaktiviteter eller kampanjeoppdrag. Slik det ser ut, kan du forvente å se følgende i pakken.



Kampanjeoppdrag - Robin Hood



Hagefest - Drone Race



Jakten på solen - Dronerace



Ære blant tyver



Downtown - Goin' Haywire



Crosstown Traffic - Checkpoint Race



Uhøflig avbrytelse



Turbulens - Race



Free Bird - Sky Race



Winging It - Checkpoint Race



Crazy-Eye Taxi - Checkpoint Race



Friendly Fire



Cruise Control - Sky Race



Fractured Echo - Overlevelseshorde



Veien til helvete - Race



Det skal sies at dette kanskje ikke alltid er aktivitetene som tilbys, ettersom Build a Rocket Boy sier at pakken vil bli "oppdatert regelmessig, og tilbyr nye måter å spille på."

Etter den dårlige lanseringen ser det ut til at spillet har blitt forbedret og forbedret, som på Steam, i skrivende stund har det "Mostly Positive" anmeldelser og "Mixed" samlede anmeldelser også. Overbeviser alt dette deg om at det er på tide å sjekke ut et av de mest malignede spillene i 2025?