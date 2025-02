Nacon Connect er tilbake neste uke

HQ

Vi har allerede hatt et par mindre utstillinger denne uken, da Annapurna Interactive Showcase og en ID@Xbox skjedde på mandag. I morgen kan vi se frem til en Pokémon Presents, og i april har vi også den store Nintendo Switch 2 Direct å glede oss til, med en Borderlands 4 State of Play en gang i løpet av våren. Mellom dem, og mye nærmere førstnevnte, er enda et show, med dette som vert for Nacon.

Det stemmer, Nacon Connect kommer tilbake og raskere enn du kanskje forventer. Den 6. mars kl. 18:00 GMT / 19:00 CET kan vi se frem til et showcase som vil by på "spillannonseringer, videoer som aldri er sett før, eksklusive spillopptak og avsløringer av kommende spilltilbehør".

Nacon forklarer videre at det også vil "fremheve NACONs økosystem for spill, både som spillutvikler/utgiver og produsent av førsteklasses tilbehør". Når det gjelder hva vi vet med sikkerhet vil være til stede, vil Hell is Us, det nylig avslørte Edge of Memories og Ravenswatch dukke opp.