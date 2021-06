Når er E3-konferansene og andre store sommernyheter i 2021?

Du ser på Annonser

Nyhetssommeren 2021 blir, som i fjor, altså ikke lik de vi vanligvis har fått gjennom årene med store pressekonferanser fra Bethesda, Electronic Arts, Microsoft, PlayStation, Square Enix og Ubisoft på eller rundt Electronic Entertainment Expo (E3)-messen, men det betyr ikke at det vil være mangel på spennende nyheter, annonseringer, trailere, gameplaypresentasjoner og lignende. Nærmest alle de største selskapene har nemlig funnet andre måter å komme i rampelyset på. Problemet er bare at dette gjør det litt vanskeligere å vite akkurat når det er lurt å holde et ekstra godt øye med oss i Gamereactor og andre spillfokuserte internettsider. Derfor tenkte jeg det i kjent stil kunne være greit å lage en oversikt over de viktigste tidene du bør merke deg denne sommeren. Det hele starter tross alt allerede neste uke.

Summer Game Fest Kickoff Live klokken 20 den 10. juni

Geoff Keighley har gitt oss noen av de siste årenes største annonseringer på The Game Awards og Gamescom Opening Night Live, så det var ikke overraskende da han i fjor også tok ansvaret for det som ble kalt Summer Game Fest. Simpelt sagt fungerte dette som en timeplan for andre selskaper sine eventer, bare at Keighley ledet sendingene. Dette ga oss blant annet offentliggjøringen av Crash Bandicoot 4: It's About Time, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Unreal Engine 5 og mer. Dette til tross for at det hele ble laget på meget kort varsel. Derfor er det veldig spennende at vi får en ny utgave i år som har vært planlagt lenge.

Denne gangen markeres det hele med en to timer lang kickoff-sending i samme stil som Gamescom Opening Night Live. Her skal vi få over 30 små og store annonseringer fra det som i hovedsak er hemmelige spill og selskaper. Forvent alt fra nytt Among Us-innhold til glimt fra noen storspill vi ikke har hørt fra på en stund. Deretter vil vi få flere separate eventer i samarbeid med både Capcom, Epic Games, Gearbox, PlayStation Studios, Sega, Warner Bros., Xbox Game Studios og over 30 andre partnere spredd utover sommeren.

Koch Primetime klokken 21 den 11. juni

Etter å ha startet med et bredt spekter er det tid for hver enkelt utgiver å fokusere på sine egne spill. Førstemann ut er altså Koch Media. Dette er ikke et navn Ola og Kari Nordmann kjenner godt, men med både Chorus, Dead Island 2, Metro, Payday 3, Saints Row, Timesplitters og en drøss med andre ting fremover på kalenderen skal det bli veldig interessant å se hvordan selskapets første egenproduserte annonseringsshow blir.

Ubisoft Forward klokken 21 den 12. juni

Forhåpentligvis klarer Koch å imponere, for mislykkes de vil nok konferansen gå i glemmeboken ekstremt raskt. 24 timer senere er det nemlig massive Ubisoft sin tur med en ny Ubisoft Forward-sending. Siden vi allerede vet at både Far Cry 6, Riders Republic, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Roller Champions og det som i skrivende stund fortsatt kalles Rainbox Six Quarantine skal slippes før april har vi allerede flere sikre kort. I tillegg er jo Ubisoft kjent for å avslutte med noe nytt, så det er lov å håpe at den tradisjonen fortsetter.

Devolver Digital mest sannsynlig den 12. juni

Enda et selskap få av dere nok har merket seg navnet til, men fy søren så mange gode spill det har gitt oss de siste årene. Hotline Miami, Katana Zero, Fall Guys, Carrion, Gris, My Friend Pedro, Loop Hero, Enter the Gungeon, The Messenger og Ape Out er bare noen få eksempler på hva Devolver har hjulpet til med i det siste. Disse viser også at selskapet ikke tar seg selv særlig seriøst, noe som også reflekteres i ekstremt særegne og humoristiske streamer rundt E3-tider. Til og med annonseringen om at vi skal få en ny E3-stream ble ganske hverdagslig håndtert ved å si at den muligens vil være den 12. juni. Forvent noe mer spesifikt helt ut av intet de neste dagene.

Xbox & Bethesda Games Showcase klokken 19 den 13. juni

Dagen etter er det tid for konferansen mange mest sannsynlig har høyest forventninger til. Ved å ha kjøpt Double Fine, InXile, Ninja Theory, Obsidian, Undead Labs og ikke minst ZeniMax/Bethesda har Microsoft skaffet seg en drøss med ess i ermet. Her er det bare spørsmål om hvor langt frem i tid selskapet ønsker å tenke og hvor mye tid som dedikeres til Halo Infinite og Starfield.

Med 90 minutter tilgjengelig er det tross alt håp om å få se tidligere annonserte spill som Psychonauts 2, State of Decay 3, Perfect Dark, Fable, Avowed, The Ascent, 12 Minutes og Senua's Saga: Hellblade II sammen med uannonserte spill som Forza Horizon i Mexico og andre ting resten av Xbox Game Studios jobber med. Da har jeg ikke engang nevnt alle avtalene Microsoft har med selskaper som Activision, Sega og andre tredjeparter.

Nintendo Direct E3 2021 klokken 18 den 15. juni

I skrivende stund er det altså Nintendo som er siste selskap ut som skal gjøre sine store annonseringer. Vi har blitt lovet et omtrent 40 minutter langt show som skal fokusere på eksklusive Nintendo Switch-spill. De aller fleste av disse skal lanseres i 2021, så ikke forvent nytt fra både The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 og Splatoon 3, mens vi kan i alle fall være sikre på å se minst ett av dem. I tillegg har vi jo flere Zelda-remastere, Pokémon og mer, så det skal være mye å glede seg til. Da har jeg ikke engang nevnt den nye Nintendo Switch-konsollen...

E3 Awards Show den 15. juni

Entertainment Software Association har også bestemt seg for å avslutte E3-messen i stil med et kåringsshow som i tillegg til å avsløre hvilke spill noen av verdens største spillnettsider gleder seg mest til også skal by på noen siste store annonseringer. Akkurat når sendingen vil starte offentliggjøres senere.

Square Enix en gang i juni

Den japanske giganten har sagt den vil være en del av E3-messen i år, men ikke når sendingene vil være. Det er langt fra noe tegn på at de ikke har mye spennende på gang. Square Enix har jo Babylon's Fall, Final Fantasy XVI, Final Fantasy XIV: Endwalker, Life is Strange: True Colors, utvidelser til Outriders, Final Fantasy VII: Remake til PC og Xbox, mer Tomb Raider og et Guardians of the Galaxy-spill på lur.

EA Play Live den 22. juli

Deretter tar jeg et stort hopp over PC Gaming Show, Steam Next Fest og et par andre enten meget uforutsigbare eller i mine øyne mindre viktige eventer for å gå til hva Electronic Arts har på lur. Årets EA Play Live er fortsatt langt unna, så vi har ikke fått et klokkeslett enda, men siden det amerikanske selskapet liker å ha sin event tidlig på dagen amerikansk tid vil den nok finne sted den 22. juli her også.

Selv om årets Battlefield vil offentliggjøres senere denne måneden kan du være ekstremt sikker på å se og høre mer om hva DICE og gjengen får til på dagens PCer, PS5 og Xbox Series i juli også. I samme slengen må selvsagt EA Sports få lov til å snakke bittelitt om fotball, amerikansk fotball, ishockey, golf og bil mellom annonseringen av nye EA Originals, nytt fra Dragon Age 4, muligens avdukingen av oppfølgeren til Star Wars Jedi: Fallen Order og mer innhold til Apex Legends.

Gamescom Opening Night Live den 24. august

Mellom alle disse individuelle eventene skal vi altså også få nytt fra PlayStation Studios (deriblant Horizon Forbidden West og Kena: Bridge of Spirits), Bandai Namco (Elden Ring, noen?), Capcom, Epic Games, Warner Bros. og veldig mange andre før det hele "avsluttes" på omtrent samme vis som det startet ved at Geoff Keighley skal ha en ny Gamescom Opening Night Live-sending fylt med nyheter og overraskende annonseringer. Kort sagt blir det over to måneder fylt med mye å glede seg til fremover, så det er bare å følge. Særlig siden jeg vil oppdatere denne artikkelen med spesifikke tider for de eventene som ikke har fått det enda.

