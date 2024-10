Natalie Portman gjorde narr av Real Madrid-fansen under Ballon d'Or-seremonien

HQ

FC Barcelona vant stort under Ballon d 'Or-seremonien sist mandag, med det andre trofeet til Aitana Bonmatí, samt Kopa-prisen for beste kvinneklubb og prisen for beste unge spiller til Lamine Yamal.

Real Madrid vant også stort, med prisen for beste klubb og beste trener til Carlo Ancelotti, i tillegg til at fire av spillerne hans var blant de ti beste spillerne på herresiden. Men Vinícius Júnior tapte mot Manchester Citys Rodri, noe som førte til at klubben ble sint og boikottet arrangementet. De forble også bittert tause på sosiale medier.

FC Barcelona, derimot, nøt kvelden. Klubbpresident Joan Laporta tok imot prisen for beste kvinnelige klubb, og Bonmatí hentet prisen fra Hollywood-skuespillerinnen Natalie Portman, som avslørte seg som fan av Barça så vel som Paris Saint-Germain.

Natalie Portman gjorde narr av Real Madrids 4-0-tap

Etter prisutdelingen poserte Portman sammen med Barcelona-spillerne Yamal, Cubarsí og Dani Olmo og viste opp fire fingre, i forbindelse med Clásico, 4-0-tapet for Real Madrid på Santiago Bernabéu sist lørdag. En gest som ikke gikk upåaktet hen for Barças sosiale manager.