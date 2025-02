Natus Vincere signerer ikke én, ikke to, men tre sjakk-stormestre

HQ

Det er veldig sannsynlig at vi kan tilskrive den nylige økningen i interessen for esportsorganisasjoner som signerer sjakkspillere til det faktum at Esports World Cup vil være vertskap for en sjakkturnering i sommer. For dette formål har vi i løpet av den siste uken rapportert om Team Liquid som signerer en sjakkstormester og også Team Vitality, og nå blir Natus Vincere med på moroa.

NAVI vil imidlertid ikke bare signere bare en sjakkstormester, eller til og med to, ettersom det ukrainske esportslaget har bestemt seg for å signere tre sjakkstormestere. Den høyest rangerte spilleren som blir med NAVI er verdensrangert nr. 6 Nodirbek Abdusattorov, som blir støttet av verdensrangert nr. 11 Wesley So, og verdensrangert nr. 166 Oleksandr Bortnyk.

De tre spillerne vil representere Natus Vincere på Esports World Cup i sommer, men også mye tidligere på Chessable Masters online mesterskap som fortsetter i mai.