Netflix Games - Hva er det, og er det verdt pengene?

HQ

Castlevania, Resident Evil, League of Legends, Cyberpunk 2077, Angry Birds og Cuphead. Netflix har hatt stor suksess med sine animerte serier basert på spillisenser, og har også eksperimentert med spilliknende opplevelser med Minecraft: Story Mode og den interaktive Black Mirror-episoden Bandersnatch.

Deres mest ambisiøse satsing er imidlertid Netflix Games - en dedikert, abonnementsbasert spilltjeneste fullpakket med eksklusive mobilspill, som ble lansert i november 2021. Men hva tilbyr egentlig Netflix Games, og hva er fremtidsutsiktene? Vi tar en nærmere titt.

Cyberpunk: Edgerunners er bare en av mange animasjonsserier på Netflix basert på et spillunivers.

Hva går Netflix Games ut på?

Netflix Games er en samling av for tiden 55 mobilspill som bare kan spilles med et Netflix-abonnement. Spillene er tilgjengelige på alle tjenestens prisnivåer og kan lastes ned til kompatible iOS- eller Android-enheter.

De inkluderte spillene spenner bredt når det gjelder sjanger og omfang, men kan grovt sett deles inn i tre kategorier.

Dette er en annonse:

Første kategori er klassiske mobilspill som Solitaire, Townsmen: A Kingdom Rebuilt og Dungeon Dwarves. Du kan sannsynligvis finne bedre alternativer i App Store eller Google Play Store, men Netflix-versjonene har den fordelen at de ikke inneholder reklame eller kjøp i appen.

Den andre kategorien er eksklusive mobilversjoner av indie-hits for PC og konsoller. Hvis du vil spille Immortality, Twelve Minutes eller Moonlighter på mobil, er det ingen vei utenom - da trenger du Netflix.

Til slutt er det en rekke spill basert på Netflix' egne suksessrike filmer og serier. Stranger Things: Puzzle Tales, Narcos: Cartel Wars Unlimited og Too Hot to Handle: Love Is a Game.

Dette er en annonse:

Hvis du vil spille Twelve Minutes på mobil er et Netflix-abonnement den eneste løsningen.

Hvilke spill kan vi se frem til?

I løpet av det kommende året planlegger Netflix å lansere ytterligere 40 spill, flere nye spill hver måned. Totalt er det mer enn 70 spill under utvikling av tredjeparter og 16 spill under utvikling av interne studioer. Dette er imponerende tall, men gjenspeiler selvfølgelig også det faktum at mobilspill ofte har mye kortere utviklingssykluser enn PC- og konsollspill.

Netflix presenterte nylig noen av de mange titlene vi kan se frem til. Disse inkluderer blant andre:



En oppfølger til Too Hot to Handle: Love is a Game, et av Netflix' mest suksessfulle spill hittil



Mighty Quest: Rogue Palace fra Ubisoft (en av de tre eksklusive Ubisoft-titlene som kommer til tjenesten) med lansering 18. april, som er et rogue-lite spill satt i det sprø universet noen kanskje husker fra The Mighty Quest for Epic Loot



Et nytt spill fra Super Evil Megacorp basert på en av Netflix' egne IP-er



Gjenutgivelser av Monument Valley 1 & 2, "og mer på vei", som imidlertid først kommer til Netflix Games i 2024



Vi hørte ikke noe nytt om det kommende Assassin's Creed-mobilspillet som kommer eksklusivt til Netflix Games. Synd, for det er sannsynligvis det eneste spillet som kan vekke litt interesse selv blant de som vanligvis ikke spiller mobilspill.

Assassin's Creed kommer til Netflix Games, på et tidspunkt.

Disse titlene kommer til tjenesten i løpet av mars:

- Et historiedrevet eventyr satt i en verden der en stor klimakatastrofe har skjedd, og de ultrarike ryktes å flykte til Mars. Historien finner sted i den oversvømte regionen Hightower, en trygg sone mellom War Zone og Alphaville, der de rike bor. Spillerens mål er å utforske den oversvømte regionen, oppdage øyer, finne allierte og flykte i tide ved å reise til en undervannsverden med båt.

Terra Nil (tilgjengelig fra 28. mars) - En en rolig, omvendt bybygger der spilleren forvandler et livløst landskap til et blomstrende økosystem ved å plante skog, rense jord og rense forurensede hav. Spillet har prosedyremessig genererte landskap, og spilleren må planlegge byggingen sin rundt utfordrende og uforutsigbart terreng, inkludert elver, fjell og hav. Spillet har frodige, håndmalte miljøer, avslappende musikk og et atmosfærisk lydbilde som skaper en fredelig, meditativ opplevelse. Etter å ha fullført spillet kan spilleren bruke Appreciate-modus for å beundre den naturlige skjønnheten i det restaurerte økosystemet.

Er Netflix Games verdt pengene?

Kvaliteten på Netflix Games er faktisk ganske god, spesielt når det gjelder den andre kategorien av spill - unike indie-titler. Hvis du kan spille gjennom Kentucky Route Zero, Oxenfree, Spiritfarer og Immortality på en måneds tid, får du god valuta for pengene. Sistnevnte tittel alene koster nærmere 150 kroner for PC og konsoll.

Vi kan ikke se for oss at mange kommer til å abonnere på Netflix kun for spillene, så "verdien" av Netflix Games avhenger nesten helt av hvor mye du liker å se Stranger Things og Adam Sandler-filmer. For å si det på en annen måte: Som en liten frynsegode er Netflix Games veldig fint, men det er ikke en seriøs konkurrent til Apple Arcade og Google Play Pass - 89 kroner i måneden er altfor dyrt for det, i hvert fall foreløpig.

Om Netflix Games er verdt pengene kommer veldig an på hva du synes om deres filmer og serier.

Hvordan ser fremtiden ut for Netflix Games?

Siden Netflix Games neppe trekker mange nye kunder, kan satsingen vanskelig sees på som noe annet enn et forsøk på å heve seg over streaming-konkurrenter som Disney+ og HBO Max. Jeg antar derfor at Netflix i fremtiden vil fokusere enda mer på spill basert på egne IP-er. Dette skaper den beste synergieffekten og kan faktisk være en måte å skape ytterligere engasjement rundt tjenestens egne serier og filmer.

I skrivende stund ser det imidlertid ut til at Netflix Games 'primære plan er å utvide utvalget av tredjepartstitler så mye som mulig, og først deretter begynne å kutte det unødvendige slik at de ender opp med en skarp og tydelig definert spillprofil. Om det faktisk lykkes er vanskelig å si foreløpig.