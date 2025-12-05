Netflix kjøper opp Warner Bros: Hva vil skje med spilldivisjonen?

HQ

Ryktene om at Warner Bros. sin spillavdeling var i ferd med å bli kjøpt opp, har versert i årevis. Lenge så det ut til at både Microsoft og Sony kunne være interessert, og i prosessen kjøpe blant annet Mortal Kombat -serien og DC -rettighetene. Interessen for større oppkjøp så imidlertid ut til å avta etter Activision Blizzard -avtalen, og etter at sprekkene begynte å vise seg mellom Discovery og Warner Bros., ble det i stedet stadig mer snakk og rykter om en overtakelse av Warner Bros. som helhet.

Nå skal disse to inn under samme tak, og det er svært mange forskjeller når det gjelder strategi og målgruppe.

Flere selskaper ble meldt interessert, ikke minst Amazon, Paramount og Sony. Da Netflix relativt nylig kastet seg inn i kampen, hadde de fleste av oss en ganske god anelse om hvordan det ville ende. For noen timer siden ble det bekreftet at Netflix og Warner Bros. hadde blitt enige om et oppkjøp til en verdi av over 80 milliarder dollar. I likhet med Microsofts kjøp av Activision Blizzard må en slik avtale godkjennes av utallige myndigheter rundt om i verden, men det er alle muligheter for at den går gjennom.

Dette reiser naturligvis en rekke spørsmål. Hva vil skje med HBO Max (og hva med alle de som benyttet seg av introduksjonsprisen og fikk 50% rabatt på tjenesten resten av livet?), hva vil skje med den nylanserte DC Universe, vil Warner Bros. filmer ikke lenger vises på kino (og vil de i det hele tatt lage filmer eller vil det bli større fokus på serier nå), hva vil skje med Netflix avgiften, vil Warner Bros.'s ekstremt kostbare satsninger få det budsjettpreget som Netflix ofte har, og betyr dette kortere serier heretter, siden Netflix liker å trekke ut pluggen tidlig (har Netflix virkelig tålmodighet til minst syv sesonger med Harry Potter)?

Dette er en annonse:

Warner Bros. har gitt ut flere virkelige suksesser opp gjennom årene, og det er deres enspiller-eventyr som har vist seg å være de største suksessene.

Mange spørsmål, men ingen svar. Og det jeg personlig er mest interessert i, er hva dette betyr for Warner Bros. sin spillavdeling. Man kan selvsagt hevde at den ikke er hva den en gang var etter flere mislykkede satsinger, som føles mer knyttet til live-service-bølgen enn til dårlige studioer. NetherRealm lager fortsatt utmerkede kampspill, få lager superheltspill bedre enn Rocksteady, og vi er neppe alene om å drømme om at Monolith Productions vil vekke Condemned og F.E.A.R. til live igjen og gi ut en oppfølger til Middle-earth: Shadow of War. I tillegg eier de Lego spillmesterne TT Games.

Netflix har utviklet egne spill en stund, men så langt har de fokusert på mindre casual-titler, og de få større studioene og prosjektene de har hatt, har blitt lagt ned. Netflix gir imidlertid generelt ikke ut spill for konsoller. Det er høyst uklart hvordan Warner Bros. sin gigantiske spilldivisjon vil passe inn i abonnementstjenesten. Å gjøre spillene deres om til strømmede mobilspill ville være et kulturelt forfall av et sjeldent slag, så Netflix må rimeligvis fortsette å støtte fysiske formater ... hvis de i det hele tatt ønsker å holde seg innen spillutvikling.

Netflix jobber generelt med mindre titler som enkelt kan spilles på mobile enheter.

Dette er en annonse:

Dette ville være et ganske betydelig skifte for Netflix, som da ville bli tvunget til å bestemme hvilke spill som skal lanseres på sin egen tjeneste og hvilke som skal slippes til sine direkte konkurrenter. Og hvis de for eksempel lanserer det neste Mortal Kombat (forutsatt at det er det NetherRealm jobber med, selv om Injustice 3 kanskje er mer sannsynlig?) og Rocksteady-Batman til alle formater, inkludert Netflix, betyr det at et betydelig antall spillere vil få spillene gratis fra dag én.

Dette er i og for seg ikke noe nytt, da Microsoft også gjør dette med Game Pass Ultimate, men som vi vet koster det nesten 30 pund per måned. Hvis Netflix ønsker å tilby det samme, pluss egne filmer og serier i tillegg til Warner Bros. sine, tror jeg ikke månedsavgiften vil være nok.

Warner Bros. sin spilldivisjon var rimelig vellykket inntil de begynte å jakte på den uoppnåelige suksessen med live-tjenester, noe som er litt som å jakte på gullkrukken ved enden av regnbuen. Live-service-titler som Harry Potter: Quidditch Champions, MultiVersus, Suicide Squad: Kill the Justice League og Gotham Knights har alle vært kommersielle fiaskoer som har tæret på kassa som er bygget opp av mer klassiske suksesser som Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Hogwarts Legacy.

Direktetjenestestrategien har vært en stor fiasko for Warner Bros, men dessverre ser det ut til at Netflix ønsker å utvikle den videre.

Mange har håpet at Warner Bros. skulle innse dette og omprioritere, men det finnes ingen konkrete bevis som tyder på dette, og hvis jeg skulle gjette, virker det mer sannsynlig at Netflix ønsker å satse på lavere budsjetter og mer live-tjenester, fremfor å gi grønt lys til ekstremt dyre singleplayer-titler som tar minst et halvt tiår å ferdigstille og som de da i hovedsak må lansere på konkurrerende formater og tjenester. Det ville for eksempel ikke overraske meg om de valgte å lansere en gratisversjon av det neste kampspillet NetherRealm der alle unntatt to figurer selges enkeltvis (samme premiss som Killer Instinct reboot). Og hvor villige er de til å inkludere en dyr kampanje når ingen andre kampspill har dette?

Netflix er åpenbart ikke i veldedighetsbransjen, og jeg tviler sterkt på at de vil tolerere en heller dårlig ledet spillavdeling (for det er det uten tvil) som koster penger. Netflix må legge en ny tredjepartsstrategi og få i gang salget, men min vurdering er at dette vil kreve gode spill. Altfor ofte glemmes denne detaljen mens det bygges sofistikerte systemer for å ta ekstra betalt for rosa våpen, skins som forestiller superhelten som nettopp har gått på kino og lignende... og tålmodighet og prioritering av høy kvalitet er dessverre ikke noe jeg umiddelbart forbinder med Netflix sin måte å jobbe på.

Disney har med stor suksess latt andre utviklere tolke merkevarene deres. Vil Netflix velge en lignende strategi for Warner Bros.

Et alternativ er å redusere spillinvesteringene betydelig og fullstendig endre tilnærmingen til Warner Bros.s titler til noe som er mer i tråd med Netflix' spillinvesteringer i dag. Jeg tviler imidlertid på at dette er noe de ønsker å gjøre uten videre. Spesielt DCU ville ha godt av å bli støttet av et par virkelig gode spill, og Netflix er sannsynligvis godt klar over dette. En mulig vei å gå er derfor at de behandler DC på samme måte som Disney behandler Star Wars, nemlig ved å la flere utviklere få lov til å lage spill. Dette ville innebære at Netflix ikke trenger å ta noen annen risiko enn å være lisensinnehaver.

I teorien vil dette gjøre det mulig å ha et Wonder Woman spill fra Tomb Raider studio Crystal Dynamics, et Green Lantern eventyr fra Quantic Dreams, et Peacemaker skytespill fra PlatinumGames, og et DC kortspill fra Sumo Digital. Siden Netflix helt sikkert vil ønske å satse på DC, spesielt med flere TV-serier (som er noe av en Netflix styrke), virker dette som en plausibel strategi. På samme måte vil de sannsynligvis være svært opptatt av synergier med Harry Potter og det stadig populære The Lord of the Rings -universet.

Det er ikke bare et spørsmål om hvordan Netflix vil håndtere Warner Bros. sine merkevarer, men også hvordan Warner Bros. vil håndtere dem fra Netflix.

Så må vi ikke glemme at dette fungerer begge veier. Med større kapasitet til påkostede spill vil Netflix selvfølgelig også ønske å utnytte sine egne merkevarer. Det er nok gitt at det med tiden vil komme AAA-titler basert på merkevarer som Stranger Things, Squid Game, Wednesday, KPop Demon Hunters, og Black Mirror.

Men... det kan ikke utelukkes at Netflix rett og slett ønsker å skille ut spilldivisjonen og forsøke å selge den. NetherRealm er et røverkjøp som jeg tror mange vil være nysgjerrige på, og hvis det følger med tilgang til lisenser, vil også Avalanche Software og Rocksteady Studios trolig tiltrekke seg kjøpere.

Hvis Netflix ønsker å selge spilldivisjonen sin, vil de sannsynligvis kunne gjøre det enkelt. Men vi kan også tenke oss at de vil være interessert i å utnytte Mortal Kombat, for eksempel med TV-serier og lignende formater.

Forhåpentligvis vil vi motta mer informasjon i nær fremtid. Det som er klart er at Netflix nå går inn i en ny æra for dem. De verdsetter sine eksklusiviteter like mye som Nintendo, men de nåværende strategiene til Warner Bros. sin spilldivisjon gjør slik tenkning umulig. Enten vil vi se en holdnings- og strategiendring fra Netflix, en større omorganisering på Warner Bros. Games, eller noe midt imellom. Det eneste som virker ganske klart for øyeblikket, er at ting vil bli annerledes, og det ganske betydelig.