Dragon's Dogma blir animeserie på Netflix den 12 mars 2019 klokken 03:22 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Vi har fått to sesonger av Castlevania, mens både Devil May Cry og Resident Evil er på vei. Man kan altså så at Netflix og Capcom har vært meget ivrige på å samarbeide,...