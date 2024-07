Nicolas Cages fem beste prestasjoner

HQ

5. Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans (2009)

Nicolas Cage Cage har gjort seg bemerket som en av de skuespillerne som tøyer grensene med ansiktsuttrykk, stemmevolum og kroppsspråk. Hans overspill har fått ham til å bli ledd ut av filmer som Next, National Treasure og Wicker Man, men i rett regi har hans eksplosive skriking også ofte blitt kanalisert til noe veldig bra. Slik fungerer i hvert fall Werner Herzogs smertelig undervurderte nyinnspilling av 70-tallsthrilleren med samme navn, der Cage flipper så hardt ut at man ikke klarer å se bort. Den er virkelig god...

4. The Rock (1996)

Joda, joda... Cages storkjeftede prestasjon i Michael Bays storkjeftede actionfilm om terrorangrepet på San Francisco er absolutt ikke subtil, nyansert eller spesielt skånsom - den er snarere bombastisk over-the-top og utrolig tåpelig, men også imponerende. Cage gir massevis av karakter til den kulerammede, men tøffe laboratorierotten Stanley Goodspeed, og sammen med Sean Connerys beinharde, rutinemessig nådeløse Mason utgjør de en fenomenal duo av usannsynlige actionhelter.

3. Matchstick Men (2003)

En av regissør Ridley Scotts (Gladiator/Alien) beste filmer og definitivt hans mest oversette er definitivt Matchstick Men der en Cage i toppform portretterer karakteren Roy Waller hvis karriere som kriminell kastes ut i kaos når hans rebelske tenåringsdatter uventet kommer inn i bildet. Her er Cage avhengig av sin tidlige karriereinnsats, der nevrotisk usikkerhet og tvangstanker former en mann som er i ferd med å gå i oppløsning. Strålende skuespill i en strålende film.

2. Leaving Las Vegas (1995)

CageHans første Oscar var for rollen som den alkoholiserte manusforfatteren Ben Sanderson, som i denne bemerkelsesverdige og sterke filmen drar til Vegas for å drikke seg i hjel, men som snubler over et uventet vennskap med den prostituerte Sera. Cage Ben Sandersons evne til å bryte ned karakterens typiske mannlige idiosynkrasier ved å omfavne Sandersons nevrotisk nervøse og usikre side gjorde denne filmen helt fantastisk, og det er den selvsagt fortsatt.

1. Adaptation (2002)

Hvis filmelskere virkelig ønsker å se Cage s absurd brede spekter som karakterskuespiller, er Spike Jonzes vidunderlig skrudde, intime og genuint fascinerende drama veien å gå, med en Cage i toppform som briljerer som tvillingene Charlie og Donald Kaufman. Før innspillingen startet her og etter de første prøvene ba Jonze Nic om å prøve å kvitte seg med alle de typiske "Cageismene" han hadde opparbeidet seg (og til dels overbrukt) gjennom årene, og bare la manuset og karakterene "komme til ham, naturlig" noe Cage gjorde. Og resultatet? Hans desidert beste rolletolkning.