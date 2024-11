Nintendo DS' fem beste spill

HQ

5. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Det er uten tvil det beste bærbare formatet for spill noensinne, og så langt det mest populære. Det var ikke lett å koke ned til fem spill, men hvis du leste Gamecube-listen min, vet du hvor stor fan jeg var av Wind Waker, et spill Nintendo bygde videre på ved å levere et eventyr som virkelig bygget rundt Nintendo DS-maskinvaren. Resultatet var et helt magisk eventyr som ikke ville ha vært mulig på noe annet format.

4. Advance Wars: Dual Strike

Den enkeltstående Nintendo-serien jeg savner aller mest er Advance Wars, og ingen steder var den bedre enn i Dual Strike til Nintendo DS fra 2005. Det hadde alt vi elsket med originalen, men igjen med smart bruk av de doble skjermene og en mengde nye funksjoner som løftet spillbarheten. Dette er et av de få spillene som tiden ikke kan gjøre noe med, og det er like morsomt i dag, nesten to tiår senere, som det var da det først ble utgitt.

3. Elite Beat Agents

Egentlig skulle det ha hett Osu! Tatakae! Ouendan, men det ble aldri utgitt i Vesten og ble i stedet til Elite Beat Agents, et av de spillene som virkelig ikke hadde vært mulig uten Nintendo DS, og som ikke bare utnyttet formatet til det fulle, men som også bød på noe helt nytt i form av sprø japansk humor. Grunnkonseptet går ut på å heie på folk mens de gjør ting - og denne mildt sagt bisarre ideen fenget en hel spillverden på den tiden. Og med god grunn.

2. New Super Mario Bros.

På dette tidspunktet hadde Nintendo gått over til å lage tredimensjonale Mario-spill, men etter over 15 lange år var det mange som savnet 2D-eventyrene. I 2006 bestemte Nintendo seg for å lytte til dette og ga ut New Super Mario Bros., og viste at de fortsatt vet hvordan de skal lage plattformspill på en måte som slår alle andre. Den klassiske Super Mario -formelen fikk så mye spillinnovasjon at konseptet føltes friskt igjen, og siden da har Nintendo jevnlig vendt tilbake til de todimensjonale versjonene av rørleggerbrødrene. Et absolutt must i Nintendo DS-samlingen.

1. Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Akkurat som med Gamecube kom ikke det beste spillet til formatet fra Nintendo selv. I stedet var det Rockstar som bød på dette i Huang Lees uventede råe eventyr, som inneholdt alle ingrediensene som gjorde at verden elsket Grand Theft Auto så høyt. Rockstar unngikk pent fellen med å prøve å stappe inn så mye tung grafikk som mulig, og laget et eksklusivt actioneventyr skreddersydd til formatets maskinvare som utnyttet dets grafiske evner og funksjoner perfekt. På denne måten ble pennen en integrert del av narkotikasmuglingen og innbruddsoperasjonene dine. I tillegg ble andre funksjoner brukt på smarte måter, som for eksempel å plystre etter en taxi ved hjelp av mikrofonen. At et eventyr som Chinatown Wars i det hele tatt fikk plass på en bitteliten Nintendo DS-kassett, var og er et mysterium, men selv om det virker noe glemt i dag (bortsett fra en liten omtale i Grand Theft Auto IV), fremstår det som et av Rockstars beste øyeblikk.