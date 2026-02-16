Virtual Boy: Fiaskoen som ble udødelig

HQ

Jeg husker ikke nøyaktig når jeg hørte om Virtual Boy for første gang, men det var lenge før internett og sannsynligvis i et av de importerte bladene jeg pleide å kjøpe for en urimelig sum penger i min lokale kiosk eller i det svenske magasinet Super Power.

Jeg var Nintendo-fan og hadde utkjempet konsollkriger med Sega-fans under den legendariske 16-bits-æraen med Mega Drive og Super Nintendo, og var nå klar for en ny generasjon. Sonys samarbeid med Nintendo om et CD-tillegg hadde kollapset, og de skulle nå lansere sin egen konsoll som så lovende ut, og Sega hadde både 32X og Sega Saturn på trappene. I tillegg hadde Jaguar nettopp blitt lansert, og EA-grunnleggeren Trip Hawkins var klar med beistet 3DO, som så ut til å ta over hele markedet.

Slik ser det ut, Nintendos største flopp noensinne.

Spennende, men hvor var Nintendo i alt dette? Vel, akkurat som de hadde kommet langt etter Mega Drive med Super Nintendo (og dermed tillatt dem å ta over halve konsollmarkedet), så det ut til at de var sent ute denne gangen også. Det var snakk om et drømmesamarbeid med Silicon Knights, som produserte datamaskiner som Hollywood brukte til spesialeffekter på den tiden. Vi skulle visstnok få oppleve dette hjemme i sanntid i det som senere ble kalt Ultra 64, før det til slutt ble Nintendo 64 ... men det lå noen år frem i tid.

Omtrent samtidig som PlayStation og Saturn ble lansert i Japan, hørte vi i Europa for første gang om Nintendos midlertidige løsning, nemlig Virtual Boy. Jeg, som elsket Nintendo like høyt som Hulk Hogan og Optimus Prime, leste skeptisk om enheten og forsøkte iherdig å holde håpet oppe, men i stedet for usannsynlig episke og surrealistisk teknologisk avanserte titler som Battle Arena Toshinden og Wipeout til PlayStation, og Virtua Fighter og Daytona USA til Saturn, skulle jeg få spille Teleroboxer og Galactic Pinball i én farge. Rød.

Slik ser originalemballasjen ut. Det myke dekselet som gir mørke for øynene, er mykt og veldig behagelig.

Hele poenget med systemet var at det tilbød ekte 3D-grafikk, og skaperen av enheten - Gunpei Yokoi, den legendariske mannen bak suksesser som Power Slash, Kid Icarus, Metroid og Game Boy - avslørte senere at røde dioder var det billigste. Farge var aldri et alternativ, og det var også vanskeligere å oppnå god dybde i bildet. Andre ting som virket uklare, var om det var en bærbar eller stasjonær enhet, og var det i det hele tatt mulig å spille flerspiller?

Konsollen ble lansert i Japan sommeren 1995, omtrent et halvt år etter PlayStation og Saturn, til en heller laber hype. De to CD-baserte konsollene dominerte all mediedekning med sine utrolig kule spill. Det var nesten umulig å forstå at Ridge Racer til PlayStation og Panzer Dragoon til Saturn var ekte spill når man så bilder av dem i spillmedier, etter å ha spilt utelukkende pikselerte spill på Mega Drive og Super Nintendo. Virtual Boy, derimot, fungerte ikke i det hele tatt på bilder. Det så ut som stygge Super Nintendo-spill med én farge, og 3D-greia kunne ikke formidles gjennom magasiner.

Nintendo var foran Sony med doble kontrollere, men valgte kontrollpinner. Det er også triggerlignende knapper på undersiden, som også var forut for sin tid.

Enheten ble senere lansert i USA også, da det begynte å komme rapporter om hvor forferdelig den faktisk var å bruke. Selv etter korte spilløkter fikk folk tårer i øynene etter å ha stirret inn i de røde diodene, og stativet var vanskelig å justere riktig, slik at folk hadde en tendens til å sitte med nakken utstikkende, noe som førte til nakkeproblemer og ryggsmerter. I tillegg kom det ofte rapporter om at enheten ga brukerne hodepine og gjorde dem kvalme.

Nintendo innså snart at de hadde gjort en feil, og trakk ut all støtte. Virtual Boy var død, og kom aldri til Europa. Totalt ble det solgt 770 000 enheter, og det ble utgitt 22 spill. For å sette dette i perspektiv var det mange som mente at Wii U var en så stor flopp at Nintendo burde ha lagt ned konsollproduksjonen og gått over til å bli en tredjepart, men Wii U solgte likevel nesten 14 millioner enheter, dvs. nesten 20 ganger mer. For å sammenligne med en annen salgsflop: Mega CD-tillegget til Mega Drive solgte dobbelt så mye som Virtual Boy.

Nylig ble Mario Tennis Fever utgitt for Switch 2. Det første spillet i serien var faktisk Mario's Tennis for Virtual Boy, som fulgte med konsollen.

Men hvordan havnet Nintendo i det hele tatt her? Hva fikk dem til å tro at dette var den beste måten å motvirke Sony og Segas fremgang på mens de ventet på Nintendo 64?

Spørsmålet er berettiget, men ikke helt enkelt å svare på. Skaperen, Gunpei Yokoi, forlot Nintendo bare ett år etter Virtual Boy-floppen, og døde tragisk nok i en bilulykke i 1997, bare 56 år gammel. I ettertid ville han sikkert hatt mange spennende historier å fortelle, men vi vet at prosjektet, som hadde kodenavnet VR32, ble lansert i 1991, året etter at Super Nintendo ble lansert i Japan (den kom til Europa i 1992). Målet var å levere noe virkelig innovativt som ville forsterke folks oppfatning av Nintendo som et selskap som flyttet grenser.

Teknologien som ble brukt, het Private Eye og var utviklet av Reflection Technology. Deres versjon var en tidlig forløper til virtuell virkelighet, men så primitiv at flere selskaper takket nei til å prøve å gjøre noe med den, inkludert Sega. Og de som kjenner Sega-historien fra 90-tallet, vet at det absolutt ikke var mye ny teknologi de takket nei til, noe som burde ha vært et stort faresignal.

Denne uken kommer Virtual Boy til Switch Online + Expansion Pack-abonnementet, inkludert to tidligere uutgitte spill.

Som nevnt ovenfor var det også mange som ble kvalme av konseptet, som også var veldig dyrt, noe Nintendo forsøkte å løse ved ganske enkelt å fjerne gyro-mekanikken. Det som ble igjen var en enhet som i hovedsak fungerte som en kikkert (det var ikke noe "virtuelt" med den, til tross for navnet på enheten) og viste primitiv grafikk i tre dimensjoner, men som bare kunne spilles i korte perioder.

Shigeru Miyamoto selv skal ha vært moderat interessert i enheten og brukte tiden sin på Nintendo 64 i stedet, og Virtual Boy ble lansert før den egentlig var helt klar, nettopp for at Nintendo skulle ha noe nytt i en periode da sterke konkurrenter truet med å etablere seg i markedet og ta markedsandeler.

På en måte kan det ha fungert likevel, for det faktum at enheten var så merkelig, har gjort at folk husker den. Virtual Boy er en enhet som aldri har forsvunnet ut av folks bevissthet, og det snakkes stadig mer om den enn for eksempel Atari Lynx, Neo Geo CD, PC-FX og Sega Pico, som alle solgte omtrent like mye. Nintendo selv har aldri lagt skjul på sin flopp, men snarere omfavnet den. Virtual Boy dukker opp i utallige spill og har en permanent plass i Nintendo-museet.

Det kreves et tilbehør for å spille Virtual Boy via Switch Online, og vi kommer tilbake med en anmeldelse om kort tid.

Og at jeg skriver dette nå, er fordi Virtual Boy kommer til Switch Online + Expansion Pack denne uken med en rekke spill, inkludert to tidligere uutgitte. Et nisjeprodukt, for å si det mildt, som også krever at du kjøper en Switch-holder i papp eller plast fra Nintendos nettsted (selv om tredjepartsalternativer sannsynligvis vil bli tilgjengelige).

Men interessen er stor. "Alle" kjenner til Virtual Boy, men svært få har noen gang prøvd denne monumentale, men fascinerende fiaskoen, som faktisk produserte noen gode spill, spill som faktisk utnytter maskinvaren de kjører på, og som er umulige å spille hvis du fjerner 3D-effektene. Vi kommer snart tilbake med en anmeldelse av Virtual Boy-tilbehøret, og vi avslutter denne artikkelen med de fem beste spillene som ble utgitt til formatet.

Virtual Boy topp 5:

5. Galactic Pinball

Flipperspill i 3D høres kanskje ikke så spennende ut, men presentasjonen var førsteklasses, og dybdeskarpheten ga det hele en ekstra dimensjon. Dessuten passer flipperspill perfekt til Virtual Boy, som egner seg best til kortere spilløkter.

4. Rød alarm

Hva er den beste måten å demonstrere tre dimensjoner på? Med et tredimensjonalt skytespill, selvfølgelig. Red Alarm føles litt rykkete i dag, men den rødfargede grafikken gir det et litt cyberaktig preg, og spillmessig leverer det fortsatt god underholdning.

3. Jack Bros.

Den vestlige verdens første møte med Megami Tensei-serien var i spin-off-spillet Jack Bros fra 1995. Jeg nølte med å ta med dette fordi det er et av de få Virtual Boy-spillene som ville fungert like bra uten enheten, men eventyrene til Jack Frost, Jack Lantern og Jack Skeleton er likevel gode nok til å komme med på listen.

2. Teleroboxer

Teknisk sett den mest imponerende tittelen, der du virkelig kjemper i tre dimensjoner, noe som gir en uovertruffen følelse av fysikk. Det er også raskt og kjapt, og holder fortsatt i dag når det gjelder gameplay.

1. Wario Land

Wario beveger seg smidig mellom dimensjonene i det som er det desidert beste Virtual Boy-spillet, som også føles overdådig på en måte som andre titler ikke gjør. Stram kontroll, autentisk Nintendo-design og en tydelig visuell struktur gjør at det føles som et "ekte" Wario-eventyr som er verdt å oppleve i sin helhet.