"Dermed har våre bange anelser dessverre til en viss grad gått i oppfyllelse. I stedet for å stramme opp det som kom før, har utvikleren stablet enda flere spillsystemer på toppen av et allerede betydelig fjell av oppvask, og "feature creep" har blitt en bekymring. Vi tror at et mer fokusert eventyr ville ha gitt en sterkere totalopplevelse, for det er fortsatt veldig gøy å kjempe mot yokai, å slå en smart samurai i en duell, å beundre det vanvittige antallet komplekse animasjoner midt i en kamp, eller rett og slett å stå i ærefrykt over synet av de skinnende skytsåndene. Mange av spillets systemer burde i teorien gi et fint samuraieventyr, men det er tynget av sin egen kompleksitet, noe som gjør det vanskeligere enn noensinne å forstå og ære Nioh 2 for hva det er."

Slik avsluttet Stefan sin engelske anmeldelse av Nioh 2 for seks år siden, og jeg sa mye av det samme i min anmeldelse i Norge. Det virket som om utviklerne var enige, for Team Ninja avsluttet det året med å si at de i det minste ønsket å ta en pause fra Nioh. Betyr det at de vender tilbake til serien at utviklerne har funnet noe nytt og spennende som rettferdiggjør et tredje spill? Dessverre ikke.

Jeg vil likevel begynne med å være positiv. Nioh 3 er fortsatt, som Alex sa i sin forhåndsvisning i desember, ganske morsomt å spille. De av oss som likte kampene i de to første spillene, vil fortsatt ha det gøy denne gangen, ettersom det føles veldig likt med et par forbedringer og endringer.

Den mest bemerkelsesverdige forskjellen er muligheten til å veksle sømløst mellom samurai- og ninjastilen. Samurai er i utgangspunktet akkurat det samme som før, mens ninja er raskere og bruker mindre utholdenhet i bytte mot at du ikke kan komme deg ved å bruke den tradisjonelle Ki-pulsen. Tenk på det som en raskere måte å bytte ut utstyr og ferdigheter på, noe som også gjør det enklere og mer sømløst å tilpasse seg ulike scenarier i kampene. Et fint alternativ, selv om det ikke endrer så mye som markedsføringen vil ha deg til å tro når samurai-stilens tre posisjoner fortsetter å tilby lignende ideer.

Og det er her jeg må fremheve det som plager meg mest med Nioh 3: Det virker som om utviklerne bestemte seg for å legge til mer i stedet for å forbedre det som allerede var der. Du vil få en følelse av dette selv veldig raskt, fordi det store flertallet av fiender er nøyaktig de samme. Design, animasjoner, angrep og lyder er ekstremt like, om ikke direkte kopier fra Nioh og Nioh 2. Dette kunne lett ha blitt forvekslet med en utvidelse med tanke på hvor mange ganger jeg har hatt déjà vu. Å referere til tidligere opplevelser kan være veldig morsomt en gang i blant, men å direkte bero seg på dem ødelegger moroa. De av dere som har spilt ferdig Nioh og/eller Nioh 2 vil kunne beseire de fleste fiender uten å se på skjermen engang siden dere har gjort det hundrevis av ganger før. I stedet for å bli fascinert og nervøs av å se en ny mystisk fiende, satt jeg der på autopilot. Been there, done that.

Det er kult å kunne kontre angrep som ikke kan blokkeres ved å time stilskiftene dine riktig, siden det også gjør deg sterkere eller raskere, men det mangler effekten - både når det gjelder følelse og presentasjon - av de beste parrysystemene i bransjen (inkludert det ganske tilfredsstillende i Nioh 2 av en eller annen merkelig grunn). Det får meg til å tro at det var en endring for endringens skyld.

Større, mer åpne områder kunne også ha avhjulpet noen av disse problemene, så det er skuffende at Alex' frykt fra forhåndsvisningen var berettiget. Disse områdene er nærmest bare spillet som setter de klassiske kartene sammen i stedet for å skille dem med lasteskjermer og slikt. Fans av serien vil vanligvis vite nøyaktig hvor samleobjekter er gjemt, hvordan man kan snike seg inn på fiender og når en drittsekk venter på å "overraske" deg fra taket.

Team Ninja prøver å krydre det hele med Metroidvania-lignende elementer, som at områder lukkes bak Spirit Guardian-evner du får lenger ut i historien, og sideoppdrag som krever at du må gjøre noe annet før de blir tilgjengelige. Problemet er at det er som å legge til et stykke pepperoni på en pizza du har spist flere ganger før. Er det en endring? Ja, det er det. Gjør det noen forskjell? Nei, langt derifra. For å sitere Stefans nevnte anmeldelse av Nioh 2: "I stedet for å stramme opp det som kom før, har utvikleren stablet enda flere spillsystemer på toppen av et allerede betydelig fjell av oppvask."

Så har vi det faktum at ikke alle gode ting er tre for lootsystemet. Det virker som Stefan og undertegnede er en del av minoriteten som synes Nioh 2 ga oss altfor mange sverd, hjelmer, amuletter og hva det nå enn måtte være, for det sier litt når man kan ha 2000 forskjellige ting i samlingen, og jeg hadde nok passert det etter et par timer hvis jeg ikke hadde mistenkt hva som kom og solgt/demontert/ofret bort 90 prosent av det jeg fikk. Kanskje jeg hadde beholdt noe av det hvis flere av belønningene for å drepe fiender og finne kister var bedre eller i det minste nærmere det jeg allerede hadde utstyrt, men å få gjenstander av vanlig hvit kvalitet etter 60+ timer når alt du eier er lilla, får meg til å tenke på en enkel ting som gjenspeiler det meste av Nioh 3: kvantitet fremfor kvalitet.

Jeg kunne fortsatt å kaste bort tiden din ved å ramse opp de forskjellige måtene Nioh 3 ønsker å gi folk som tror at et spills verdi er basert på antall timer spilt det de vil ha, men la oss gjøre TikTok-generasjonen fornøyd ved å gjøre det kort og enkelt. Nioh 3 er rett og slett et godt spill fordi det er mer av Nioh og Nioh 2 med noen ekstra klyper krydder som forskjellige spillestiler, noen få nye fiender, større omrpder og noen små justeringer av gameplayet. De av dere som bare ser etter mer Nioh/Rise of the Ronin/Wo Long: Fallen Dynasty får akkurat det. Alle andre vil ha glemt at dette i det hele tatt kom ut når Game of the Year-utdelingen starter i desember, for jeg overdriver litt ved å si at dette er hva AI ville ha laget hvis du ba den om å utvikle Nioh 3. Det vi syntes var flott for ni år siden blir gjenbrukt med noen mer mainstream-fokuserte justeringer i en større verden. Det er ikke dårlig, for dette gjør Nioh 3 til et godt spill. Det er bare kjedelig og repetitivt når sjangeren har forbedret seg og blitt så mye bedre siden 2017.