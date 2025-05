Nok en tidligere spansk landslagsspiller er aktuell som Xabi Alonsos etterfølger i Bayer Leverkusen

HQ

Rokaden på Real Madrids trenerbenk, som nå er bekreftet av to av de tre involverte partene (Brasil kunngjorde at Carlo Ancelotti blir trener i juni, og Bayer Leverkusen har allerede sagt farvel til Xabi Alonso), vil få flere konsekvenser. Et stort spørsmål melder seg nå: Hvem skal nå lede den tyske klubben, etter det korte, men fantastiske oppholdet til Xabi Alonso, som gjorde "Neverkusen" til en tredobbelt vinnerklubb i Tyskland på bare to år.

Ryktene om Alonsos erstatter fokuserer på to personer: Nederlenderen Erik ten Hag, som som kjent fikk sparken fra Manchester United tidlig denne sesongen, og en annen ung spansk manager, som faktisk spilte sammen med Xabi Alonso på det spanske landslaget (som vant VM i 2010 og UEFA Championship i 2008 og 2012): Cesc Fábregas.

Av de to er Fábregas' navn det som klinger høyest. Den tidligere midtbanespilleren fra Arsenal, Barcelona, Chelsea og Monaco er med sine 38 år en av de yngste trenerne i europeisk fotball. Fábregas la opp som spiller i 2023 i Serie A-laget Como, og noen måneder senere begynte han å jobbe som trener for U19-laget, før han kort tid senere debuterte som manager for hovedlaget, først som midlertidig, og i sesongen 2024-25 som hovedtrener. Comos sesong var ujevn: tiendeplass i Serie A, med 13 seire, 9 uavgjort og 14 tap denne sesongen. En flott rekke med seks strake seire ga imidlertid Fábregas prisen som månedens trener i april i Serie A.

Davide Ancelotti ryktes å ta Fábregas' plass hvis han forlater Como

Ifølge SkySports har Fábregas sagt at han ønsker å forlate Como, til tross for at han signerte en fireårskontrakt i fjor. Og hvem vil ta Comos plass dersom Fábregas forlater klubben? Ifølge Sport skal en av kandidatene være Davide Ancelotti, sønnen til Carlo, som var assistenttrener sammen med sin far i Real Madrid, men som skal reise med ham til Brasil. En overraskende "dominoeffekt" som startet da Real Madrid begynte å skrante denne sesongen...