HQ

Jeg har vært nysgjerrig på Nothings produkter i et par år nå, og mye av det (eller "alt") har å gjøre med stylingen, designtenkningen, markedsføringen og alle de grafiske og industrielle designmanerene som er skapt av Nothing-grunnleggerne i Teenage Engineering. Jeg elsker designen deres. Jeg elsker den nerdete tilnærmingen deres til design, som alltid føles nostalgisk retro-futuristisk og frekk på den rette måten, fullpakket med både hjerte og hjerne.

Teenage Engineerings nydelige lydprodukter er, og har vært i ti år, det du får hvis du kombinerer den første generasjonen iPod med en Sony Walkman og en Atari 2600. De er fantastisk gode på alt de gjør, og det har de virkelig fått anerkjennelse for med Nothing Phone. For dette er etter min mening det mest interessante Android-produktet på markedet akkurat nå, av den enkle grunn at det ikke føles som en Iphone/Samsung-kopi, men snarere som noe unikt og med masse designattityde.

For det første er Nothing Phone 3a fantastisk lekker, designmessig. Den grunnleggende formen skiller seg riktignok ikke fra noen annen smarttelefon, men det gjennomsiktige bakdekselet kombinert med Teenage Engineerings komponentdesign og det superslanke kamerahuset fungerer så uforskammet godt sammen med den punktmatrisebaserte logoen, den røde (nå ikoniske) logokulen og alle de andre små, koselige detaljene. Dette gjelder også Nothing sin versjon av Android (Nothing OS), som er nydelig designet med mange smarte grensesnittdetaljer som føles som en blanding mellom Sonys Vaio-greier og Ios, spør du meg. Dette gjelder også Glyph-grensesnittet, som via tre lys rundt kamerahuset fungerer som en ekstern varslingsindikator, og som er like smart gjennomtenkt som det er lekkert designet.

Innvendig huser Nothing en 6,77-tommers AMOLED-skjerm som kjører med 120 Hz og tilbyr 3000 cd/m2 i punktlysstyrke (HDR), samt en Snapdragon 7S Gen 3 og et trippelkamera med en 50-megapikslers sensor fra Samsung i spissen. Skjermen her, er strålende. Slik er det med nesten alle telefoner i dag, men det er bemerkelsesverdig at det er mulig å få denne ytelsen i en telefon til 329 pund i 2025, når en eske smør eller en normalstor husholdningsost koster nesten like mye. Kameraet her er akkurat som skjermen veldig bra, og prosessoren føles rask og rimelig når det gjelder ytelse / pris. Spillytelsen her er absolutt ikke den beste, ettersom grafikkbrikken ikke er helt nok til å trekke opp de mest krevende Android-spillene i 120 Hz, men det kan ingen forvente heller med tanke på at 3a bare koster 329 pund.

Kameratrioen er laget av Samsung med en 50-megapikslers sensor samt et åtte-megapikslers vidvinkelkamera som også er imponerende.

Essential Space er en stor del av dette jappeuniverset, og sammen med den dedikerte Essential-knappen har dette raskt vist seg å være svært verdifullt for meg. Med denne AI-baserte tjenesten kan du enkelt ta bilder, lage notater, påminnelser og organisere livet ditt på en måte som Apple burde ha gjort for lenge siden. Hvis jeg trykker raskt på Essential-knappen, tar telefonen et skjermbilde og lar meg skrive ned noe oppå det, umiddelbart. Hvis jeg i stedet holder den samme knappen inne, spiller 3a inn et talememo, en funksjon jeg har brukt mer enn noen gang, fordi den er så enkel og rask som den er.

Jeg sier det igjen - det faktum at 3a bare koster 329 pund føles sjenerøst og svært konkurransedyktig. Hvis du vil ha en iPhone med samme ytelse som føles like godt bygget og gjennomtenkt, må du ut med det dobbelte, for ikke å snakke om en Android-mobil fra Samsung. Ingenting har virkelig funnet sin egen vei fremover, virkelig klart å skille seg ut fra konkurrentene og tilbyr her et perfekt produkt.

Pris: £ 329,00

