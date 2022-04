Nøyaktig hva er Halo TV-serien egentlig?

Halo-universet fylte faktisk 20 år i 2021. I to tiår har altså Master Chief forsvart menneskeheten fra spesielt The Covenant, men også andre fiendtlige romvesener. Så ikonisk som den grønne supersoldaten egentlig har blitt, hva ville han vært uten de såkalte "ringverdenene" han har besøkt, som også har gitt serien navnet? Helt fra de første usikre stegene Chief tok ut på overflaten av den aller første ringen i Halo: Combat Evolved var det klart at dette ville bli en opplevelse ulik alle andre, og siden den gang har det bare blitt lagt til mer dybde. Men det var til syvende og sist det fantastiske universet, og følelsen av å kjempe mot alle odds, som gjorde at Halo fra starten av ble beskrevet som "Star Wars for en ny generasjon".

Nå har Chief tatt sine første steg over mediebarrieren, og er nå hovedstjernen i en Steven Spielberg-produsert flaggskipserie eksklusiv på Paramount+, og for en reise det har vært. For å feire denne episke milepælen er det på tide å ta en titt på hva som gjorde dette spesielle universet så attraktivt for Paramount og Spielberg.

Det er vanskelig å snakke om hva slags fenomen Halo egentlig er i dag uten å nevne lydsporet, som i dag er blant de mest berømte i spillverdenen. Det gir gåsehud fra første tone. I tillegg har serien alltid vært i et teknologisk forsprang med utviklingen, hvor spilleren har hatt tilgang til kjøretøy med realistisk fysikk, vakre verdener å utforske og relativt smarte fiender å hamle opp med. Fiendene i seg selv har blitt ikoniske, fra de samurai-inspirerte Elitene, som fortsatt er fanfavoritter den dag i dag.

Alt dette komplimenteres av bra, solid gameplay, og det er fortsatt lett å se hvorfor Halo har blitt et verdensomspennende fenomen. Master Chief har reddet kameratene sine, kjempet mot fiendtlige romvesener, beseiret gigantiske bosser og utført det ene selvmordsoppdraget etter det andre, uten noen gang å oppføre seg som noe annet enn en ekte helt. Siden Halo: Combat Evolved har det vært så mange som 15 spill i serien, som alle konsekvent har blitt møtt med positive anmeldelser, og dette gjelder også det nyeste, Halo Infinite fra desember 2021.

HQ

Det må imidlertid sies at veldig tidlig i denne prosessen, før det første spillet i det hele tatt kom ut, ble universet allerede gradvis utvidet av de mange bøkene. I dag finnes det et bredt utvalg av litterære verk, og til og med tegneserier, basert på Halo-universet som skaper mer kompleksitet og dybde. Ikke nok med det, de kan også svare på vedvarende spørsmål om verdenen spillene foregår i, og det er en av grunnene til at Halo føles så levende som det gjør. Dette har også bidratt til spillene, da det hele sakte har gjennomgått en transformasjon og er i dag en solid romopera. Det gjør det også enklere å fortelle historier om Halo på tvers av medieplattformer, og nå gjør Chief seg klar til å erobre enda en.

Halo har vært populært fra begynnelsen, så det var allerede snakk om en mulig filmtolkning rundt lanseringen av det første spillet i 2001. På den tiden var selveste Peter Jackson involvert, og senere Steven Spielberg, som så endte opp med å ta over. Etter flere bevegelser rundt i Hollywood endte filmen opp med å bli en TV-serie, noe som til syvende og sist nok er en god avgjørelse, siden det gir mer plass til å virkelig gå i dybden med historien og karakterene. Den har endelig hatt premiere på strømmetjenesten Paramount+, og helt fra starten av skal Chief, spilt av Pablo Schreiber, møte et team med Covenant Elite-soldater.

Halo har vært populær fra begynnelsen, så det var allerede snakk om en mulig filmtolkning rundt lanseringen av det første spillet i 2001. På den tiden var Peter Jackson selv involvert, og senere Steven Spielberg, som så endte opp med å ta over. Etter flere bevegelser rundt i Hollywood, endte filmen opp med å bli en TV-serie, noe som til slutt nok er en god avgjørelse, siden det er mer tid til å virkelig gå i dybden med historien og karakterene. Den har endelig hatt premiere på strømmetjenesten Paramount +, og helt fra starten skal Chief, spilt av Pablo Schreiber, hamle opp med en gruppe Covenant Elite-soldater.

Halo-serien kommer til å bryte med noen av universets etablerte øyeblikk via det som kalles "The Silver Timeline", som betyr at historien har blitt tolket for å passe til et nytt format. Ja, det vil være visse hendelser som skjer akkurat som i spillene, og visse som ikke gjør det. Dette betyr at alle, både eksisterende og nye fans, kan se uten å vite nøyaktig hva som vil skje. Master Chief er i mer personlig fokus, og vi vil lære mye mer om hvordan de Spartan-soldatene ble formet og hvordan deres AI-kompanjonger, som Cortana, ble til. Den primære fienden er selvfølgelig fortsatt The Covenant, men sannheten er at ikke alt er som det ser ut i UNSC heller, for ikke å snakke om de rebelske styrkene av mennesker som nekter å gå inn under vårt velles banner.

Hvis du ønsker å følge Master Chiefs kamp for menneskeheten på Paramount+, så kunne det ikke vært lettere. Nye kunder får nemlig sju dagers gratis adgang når de abonnerer, som gir adgang til ikke bare Halo, men alt annet tjenesten kan tilby også. Hvis du har Game Pass Ultimate så er det faktisk enda lettere, for abonnerer du via Xbox får du en hel måneds Paramount+ uten å betale mer.