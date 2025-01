NVIDIA AI for Photoshop, Premiere og DaVinci

Nå som KI treffer mainstream-scenen med et smell vi ikke har sett likende av på flere tiår har de som jobber med foto- og videoredigering i årevis vært klar over at KI faktisk er et verktøy som skal brukes til å øke produktiviteten effektivt, i tillegg til å inspirere og, enda viktigere, gjøre det kjedelige repeterende arbeidet som AI er perfekt for å erstatte arbeidskraft til.

HQ

I motsetning til mange andre KI-modeller, selv noen av de største på planeten, er bruk av profesjonell AI som den som er laget av Adobe Firefly - ved bruk av NVIDIA RTX-grafikkort for skytjenesten deres - utelukkende avhengig av lisensiert innhold fra Adobe Stock, noe som sikrer at du aldri havner i noen juridiske problemer når du bruker KI til kommersiell bruk - et ømtålelig tema som ofte unngås av mange KI-leverandører.

En slik funksjon er Generative Fill i Adobe Photoshop. Akkurat som andre KI-modeller, kan dette forenkles ned til bare å markere et spesifikt område, og deretter fylle det med det du vil, formidlet til programmet via en enkel tekstchat. Dette har enorme implikasjoner på et produksjonsnivå, der hele re-shots kan unngås, og potensielt ikke bare spare timer, men dager i produksjon på scenenivå.

Dette strekker seg til og med til å utvide. I stedet for å gjøre mye manuelt arbeid, kan KI utvide bildet for deg. Du kan til og med generere bilder fra bunnen av med tekst- eller bildeopplasting, slik at du kan prøve ut nye ideer og perfeksjonere dem før du starter prosjektet.

Hvis du er mer interessert i video, kan Adobes Firefly AI, drevet av NVIDIA RTX, brukes til kjedelige oppgaver som å forlenge bakgrunnsstøy, legge til rammer eller til og med hjelpe deg med bakgrunnen, med en enkel melding for å uttrykke hva du vil ha lagt til til prosjektet ditt. Dette kan ha stor innvirkning på etterproduksjonen din ettersom det ikke lenger er behov for nyredigeringer og nyinnspillinger av lyd, samt sparer kostnader ved å la skuespillere og praktisk lydeffektpersonale bruke ekstra timer.

Hvis du trenger VFX, kan det fungere omvendt ved å fjerne objekter, med KI-generering som fyller ut den manglende delen av bildet for deg. Dette fungerer ikke bare for objekter, men du kan enkelt fjerne skilt, logoer eller til og med synlig produksjonsutstyr. Dette vil spare deg for utrolige mengder tid ettersom du ikke lenger trenger å gjøre om lange deler av prosjektet ditt eller enkelt kan fjerne uønsket merkevarebygging som du på det tidspunktet ikke var klar over var en del av synsfeltet.

Dette går til og med så langt som å kunne utvide bilder med ekstra rammer, legge til ekstra objekter i stor skala, eller hvis statistene har glemt båndene sine, kan det også legges til. Og ettersom KI-laget går på toppen av originalen, kan du alltid reversere prosessen og enkelt gå tilbake til originalene.

For de avanserte videoredigererne som bruker DaVinci Resolve, vil du finne ut hvordan Neural Engine-basert KI fungerer og kan brukes. DaVinci Resolve er mest kjent for fargegradering og visuelle effekter og er optimalisert for brukere med NVIDIA RTX-drevne arbeidsstasjoner. Det er et av programmene som har størst utbytte av å bruke et grafikkort med NVIDIAs Tensor-kjerner.

Mens de fleste korrigeringer av farger, omrammede opptak, sakte film eller fjerning av objekter krever manuelt arbeid hele veien, har DaVinci Resolve klart å bruke KI akkurat slik folk flest håpet, ved å la KI gjøre det meste av det skitne arbeidet. På toppen av dette tar noen virkelig imponerende funksjoner i den nyeste versjonen, 19, av programvaren ditt RTX-grafikkort til grensene med både objektsporing og stabilisering av bilder. Den kan til og med forutsi og foreta lydpanorering - noe du trenger etter å ha brukt KI for å lage et panoreringsbilde som aldri ble tatt, og samtidig foreta støyreduksjon uten å kompromittere lydkvaliteten eller maskere opprinnelsespunktet.

Å ha et nyere 40-serie NVIDIA RTX-kort forbedrer også akselerasjonen for mange standardeffekter og funksjoner i DaVinci Resolve 19, noe som gjør en oppgradering for arbeidsstasjonen din mye mer attraktiv ettersom det vil spare mye tid i det lange løp.

Hvis du virkelig ønsker å gå helt ut på bruken av kunstig intelligens, er et annet alternativ å bruke de nettopp utgitte kortene i RTX 50-serien. Maskinvaren er betydelig oppdatert, noe som gir deg enormt forbedret KI-ytelse, og kortene er sterkt fokusert på innholdsskaping, noe som betyr at selv ikke-KI-oppgaver, som fortsatt er tidkrevende, for eksempel transkoding, vil bli redusert til bare brøkdeler av hva du er vant til.

Så selv om de fleste mainstream-brukere ser på KI som en morsom gimmick, er det et utrolig kraftig verktøy for de som driver med redigering på et profesjonelt nivå og har tilgang til NVIDIA RTX-systemer, enten det er skybasert eller fysisk på PC-en.