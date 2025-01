Nvidia RTX 5080 Founder's Edition

RTX 5080-kortet fra Nvidia koster omtrent halvparten av storebroren RTX 5090, og er sannsynligvis det største og beste kortet vanlige spillere vil ha råd til denne generasjonen, ettersom det selges for rundt 999 dollar/979 pund. Eller for å si det på en annen måte: Vanlige spillere vil sannsynligvis ikke bruke £1,939/$1,999 på et grafikkort; bare entusiaster som ønsker å spille i 4K på en OLED-skjerm, og som har for mye penger, vil gjøre det.

HQ

Men de får også glede av 10 572 CUDA Cores, ny Tensor og Ray-Tracing Cores, total AI-integrasjon i hele kortet, og ikke minst DLSS 4 og Reflex 2, en ny oppskaleringsmodell og Multi Frame Generation som kan trylle frem ikke bare én, men tre bilder hver gang du gjengir et bilde på gamlemåten. Å ja, og 16 GB med syvende generasjons VRAM.

Kortet er litt mindre enn RTX 5090, det har den nydelige vinklede strømkontakten og ikke minst en adapter med ryddige, individuelle ledninger som er ganske bøyelige. Det er forresten bare tre av dem, for dette kortet trenger bare 315,68 watt i drift. Det er fortsatt et heftig beist med en dobbel gjennomblåsningsdesign og et rent, avrundet industrielt utseende som ser mer ut som noe du ville funnet i en CAD-serverfarm enn i en spill-PC.

Det er også et av de mest stillegående kortene vi noensinne har målt, med 38,5 dB og en minimumstemperatur på 32 grader Celsius, men det kan nå så høyt som 76 grader Celsius.

Referanseverdiene er under, og det store spørsmålet for mange er om det er verdt å bytte. Dessverre avhenger det av scenariet, fordi noen spill kjører bra, over 60 FPS native selv i 4K, mens andre krever kunstige hjelpemidler som DLSS og kanskje til og med Multi Frame Generation for å nå de samme nivåene. Det er ikke kortet som er problemet, men utviklerne, etter min mening, fordi den generelle ytelsen hopper mye, avhengig av hva du spiller. Generelt er forskjellen større i nyere og mer krevende spill når det brukes mer avansert Ray-Tracing eller lignende. En forskjell på 30 % var ikke uvanlig i flere titler, mens andre hadde en ikke-eksisterende forskjell.

Men la oss gå tilbake til det folk vil ha: benchmarks. Driveren som ble brukt var ikke uten problemer, og Windows valgte å gjøre opp noen tall i løpet av testperioden, så forvent høyere tall når du tester hjemme. Det er basert på en X870-plattform med en Ryzen 7 9800 X3D CPU, og totalt sett var tallene litt høyere enn det andre RTX 5090-kortet vi har prøvd på samme tidspunkt som denne anmeldelsen. Det svinger imidlertid voldsomt, og det spiller ingen rolle om det er rasterisering, med eller uten Ray-Tracing, DLSS og så videre.

3D-benchmark



Time Spy: 26733



Speed Way: 8382



Port Royal: 21560



Steel Nomad: 7808



V Ray 6



RTX: 9358



Black Myth: Wukong Referanseindeks - Film, 4K DLSS



Ikke-rammegenerering: 19



Frame-generering: 34



Total War: Warhammer III



1080p: 267.00



1440p: 184.60



4K: 98.50



Det er én ting at Total War: Warhammer III fortsatt krever dyr maskinvare for å kjøre i 4K, men det er enda verre for de som vil ha alt det gode på Black Myth: Wukong. Referanseverktøyet og den virkelige spillopplevelsen bør imidlertid ikke være helt det samme, ettersom referanseverktøyet er det verste tilfellet.

Red Dead Redemption 2



1080p: 179.41



1440p: 151.50



4K: 108.43



Cyberpunk 2077

Ultra innstillinger, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080p: 130.82/399.82



1440p: 98.44/291.51



4K: 59.79/178.11



I tilfelle noen er i tvil, kan du egentlig ikke kjøre noe native i dette spillet, da 18.79 var det jeg fikk med alt slått av og ingen kunstige hjelpemidler. Metro Exodus var sitt vanlige ustabile selv og gadd ikke å kjøre på testdagen vår. Om en uke vil det sannsynligvis fungere uten problemer. Til tross for at DLSS 3 gjør en betydelig forskjell her, er det fortsatt sprøtt at det ikke kan krype over 60 FPS uten hjelp så lenge etter utgivelsen.

Star Wars Outlaws

4K Ultra, med og uten DLSS:



4K: 38.00



4K + DLSS: 114,00



Dette er et merkelig spill som på den ene siden viser hvor godt oppskalering med Transformer -modellen og Multi Frame Generation fungerer, og på den annen side også bare er forferdelig portet til PC. 38 FPS med et grafikkort som er det nest dyreste denne generasjonen er rett og slett uakseptabelt. I mellomtiden har vi:

Dragon Age: The Veilguard

4K Ultra, med full Ray-Tracing:



4K: 49.00



4K + DLSS + Multi Frame Generation: 135.00



Vellykket integrering, men igjen også et grotesk eksempel på at du ikke kan få 60 FPS nativt med et grafikkort som koster nesten £1,000

Call of Duty: Black Ops 6

Med og uten DLSS:



1080p: 210.00/390.00



1440p: 172.00/311.00



4K: 114.00/207.00



Warhammer 40,000: Space Marine II

4K med og uten DLSS:



4K: 64.00/100.00



Warhammer 40,0000: Darktide

4K med og uten DLSS og med Frame Generation slått på:



4K: 97.00/117.20



Akkurat her presterer Founder's Edition betydelig bedre enn de andre kortene vi testet i samme periode. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men når oppdaterte drivere slippes, kan forskjellen bli litt mindre.

Det er også en reell mulighet for overklokking, ettersom du selv med en adapter har omtrent 100 watt å leke med, selv om det neppe vil være fornuftig for mange. Men prisen er lavere, ytelsen er 20-30% bedre enn forgjengeren i mange tilfeller, men igjen, noen ganger er forskjellen sammenlignet med et RTX 4080 også ganske minimal. Det kommer med andre ord an på hvilke spill du liker. Når det er sagt, for alle som har noe mindre enn et RTX 4080, vil det være en veldig opplagt oppgradering, siden det er stillegående, det bruker en mer moderat mengde strøm, og hvis du er den typen person som liker å bruke 1 000 pund på et grafikkort, så ja ... det anbefales.