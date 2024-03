Ny The Super Mario Bros. Movie kommer i 2026

HQ

Nintendo pleier å ha noe spennende å by på den 10. mars, også kjent som Mario-dagen, hvert år, så det har vært utrolig mange rykter i det siste. Det hindret ikke selskapet i å ha en hyggelig "overraskelse" til oss.

Jeg skriver overraskelse i anførselstegn fordi Nintendo bekrefter at The Super Mario Bros. Movie får en oppfølger. Det overraskende er at Chris Pratt - stemmen til Mario i originalen - sa at forfatterstreiken sannsynligvis betydde at The Super Mario Bros. Movie 2 ikke ville komme på lenge, men Shigeru Miyamoto avslører at filmen har premiere 3. april 2026.

En oppfølger til The Super Mario Bros. Movie var i utgangspunktet en selvfølge, ettersom originalen spilte inn mer enn 1,288 milliarder dollar på kino. Da er det logisk at Miyamoto-san fortsetter å tease flere filmer basert på andre figurer i soppriket. Vi får se om The Legend of Zelda-filmen kommer før The Super Mario Bros. Movie 2, eller om vi må vente til 2026 for å se flere Nintendo-figurer på det store lerretet.