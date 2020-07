Nybegynnertips til Ghost of Tsushima

Du ser på Annonser

Ghost of Tsushima er et stort spill som byr på mange valgmuligheter. De fleste spillere vet kanskje allerede hvordan de ønsker å spille det, men Sucker Punch har gjort mye for å sikre at vi kan prøve oss på ulike tilnærminger gjennom spillet. For eksempel har visse konflikter blitt designet med en spesifikk spillestil i tankene eller for å oppfordre til bruk av diverse gadgets. Du kan jo også bare storme fiendens leir, starte en kamp og drepe alle fiender som våger å møte dine mektige samuraiferdigheter, men det kan bli ganske repetitivt på sikt, så hvorfor ikke prøve ut ulike metoder? Ta deg tid, se deg rundt og prøv ulike måter å spille på for å nyte denne åpne verden til det fulle. Derfor har vi rørt sammen noen finfine tips som hjelper deg med å få det meste ut av ditt eventyr.

Starten av Ghost of Tsushima er ganske lineær og tillater ikke å avvike fra det gitte målet spesielt mye, men etter du er ferdig med introduksjonsdelen åpner spillet seg opp. Når du når dette punktet kjenner Jin allerede til mesteparten av triksene som trengs for å utforske den første regionen, Izuhara. Masser av interessante steder venter deg nå, men det er verdt å utforske Golden Temple i Ariake's Golden Forest tidlig, ettersom alle kjøpmennene befinner seg der. Med rett materiale kan du forbedre rustningen eller få sverdet ditt slepet hos smeden.

Om du utforsker flittig og utfører sideoppdragene låser du snart opp flere rustninger, som tilbyr ulike bonuser. Om du tilpasser disse plaggene hos en proff vil disse bonusene bli enda bedre. Traveler's Attire hjelper deg med å utforske og de simple Ronin-klærne er perfekt for stealth-delene i spillet. Bytt til Samurai Clan/Gosaku eller rustningssett du får senere når du kjemper mot flere fiender av gangen. Forresten trenger du kun å bytte hovedrustningen for å benytte effektene - masken og hjelmen er rent kosmetiske.

Jeg anbefaler at du investerer dine første ferdighetspoeng i kamp (Samurai Skill Three, Defliction Arc), stealth og "Stand off"-ferdighetene. Armor gir deg flere fordeler i kamp og Mythic Tales (blå ikoner) gir nye ferdigheter uten å måtte bruke opptjente ferdighetspoeng. Du trenger ikke å grinde for å tjene ferdighetspoeng, for de viktigste oppdragene kommer til å gi deg mer enn nok av disse. Det er fortsatt verdt å redde medborgere som er blitt tatt til fange dog, da du vil finne flere steder å samle oppgraderingsmateriale og slikt. Du finner viktig gods som silke, Wax Wood (du finner to av dem ved hver Shinto-helligdom om du leter) og gull først etter at du har avsluttet visse aktiviteter, så du må tenke på hva du skal investere i tidlig.

I det første kapitlet er det viktig å lære seg de fire kampstilene for å effektivt slåss mot ulike fiendetyper (når du har mestret en ny stil bryter tunge angrep gjennom fiendens forsvar). Du må beseire flere fiender av typen "krigsherre" for å låse opp en ny stil, men det finnes en annen måte å booste fremgangen på; infiltrere fiendens leir stille og hold et øye med tungt utrustede soldater som aktivt trener (dette vil mest sannsynlig være lederen av leiren). Når Jin ser på deres trening på nært hold (hold nede R2 for å gjøre det) lærer han nye ferdigheter. Du trenger ikke å tenke for mye på dette dog, da du etter hvert vil møte på disse motstanderne ofte. Men det er fortsatt fint med muligheten til å låse opp ting så tidlig som mulig, synes jeg.

Dueller mot fiendtlige sverdmen kan bli ganske utfordrende, så det er viktig å følge noen grunnleggende regler og sørge for å ha de nødvendige ferdighetene. Angrep som indikeres med et rødt lys bør alltid unnvikes, og du kan kun parrere blå angrep hvis du har låst opp de nødvendige talentene i Samurai-ferdighetstreet (Deflection). Det er en god idé å jobbe mot disse talentene så tidlig som mulig slik at du har overhånden i kamper og ikke blir overveldet.

Så snart du har ryddet alle mongolske leire i en region vises alle interessante plasser på kartet. På den måten kan du (med hjelp av Travelers Attire) finne alle samleobjekter i det aktuelle området, selv uten å måtte investere i ferdigheter som hjelper deg med å oppdage varme kilder, Inari-helligdommer osv. Disse passive bonusene er små og du kan oppnå dem mye raskere senere, så det er egentlig ikke verdt tiden din å gjøre dette med en gang. Du kan heller klatre opp til utsiktspunkter og se etter varme kilder og andre interessante punkter derfra.

Shinto-helligdommer og sideoppdrag belønner deg med store og mindre talismaner som låser opp kraftfulle passive effekter. Jeg anbefaler "Charm of Okuninushi", som sakte gjenoppretter helsepoengene dine utenfor kamp. Dette sparer deg for å bruke "Resolve" mens du utforsker eller lar deg ta et pust i bakken når du har ryddet en fiendeleir. Du finner den i Mending Rock Shrine som ligger i Hiyoshi, sydvest for Castle Kaneda på Isonade-kysten.

En siste ting: Ikke utbrenn deg selv. Du trenger ikke å erobre hele Tsushima på en helg, så ta deg god tid og nyt den vakre naturen når du utforsker. Dette er alle tipsene vi har for denne gang, men hvis du har andre tips å komme med kan du gjerne skrive dem ned i kommentarfeltet for å hjelpe nybegynnere med å komme seg på beina.