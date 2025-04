Om CRT-filteret og 16:9 Gamecube-modus på Nintendo Switch 2

For bare noen dager siden spilte vi Nintendo Switch 2 for første gang i Paris for å gi deg alle inntrykkene og nyhetene om det Kyoto-baserte firmaets åttende hjemmekonsoll. Arrangementet fant sted like etter Nintendo Switch 2 Direct-presentasjonen, en times lang nyhetsfylt informasjonsutrulling. En av dem, like mye etterspurt av fansen i Switch-tiden som den ble lekket kort tid før, var det splitter nye tilskuddet av klassiske Gamecube-spill til Nintendo Switch Online-katalogen for den nye maskinen.

Foran: de tre NSO Gamecube-lanseringsspillene for Switch 2. På baksiden: Fire til som vil bli utgitt senere.

Ved siden av kunngjøringen av de første titlene og den uunngåelige Gamecube-kontrolleren for Switch 2, ble det forklart at, bortsett fra oppløsningsskalering og andre visuelle forbedringer, eller online-spill for alle titler som hadde lokal flerspiller i gamle dager, kan kontrollene tilpasses avhengig av kontrollerne som brukes. En annen ting som ble nevnt, men litt tilfeldig, er muligheten for å aktivere et "klassisk filter" eller spille i widescreen.

HQ

I Paris fikk jeg spilt et løp på den legendariske F-Zero GX, som du kan se i videoen, og nøt den jevne sidelengs kontrollen av de langtrekkende analoge avtrekkerne som Gamecube-kontrolleren inkluderte, og som ikke kommer på Switch 2s opprinnelige kontrollere. Jeg la i alle fall merke til og ble fortalt om de to nye visuelle justeringene. CRT-filteret, som etterligner de horisontale skannelinjene på de gamle fete skjermene, aktiveres faktisk fra NSO-menyen, og "popper ut" fra selve spillet. 16:9-alternativet må derimot aktiveres fra selve spillet, bare i spill som støtter denne standarden, som allerede var utbredt i hjemmene på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Vi vil vente på lanseringen 5. juni og utover for å sammenligne utseendet til portene mot noen klassikere som ikke engang kom i progressiv skanning i PAL-territoriet.

Og du, hvordan skal du spille Gamecube-klassikere på Switch 2?