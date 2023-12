Om sport, inspirasjon og utfordringer: Et intervju med Sitapha Savané

HQ

I forbindelse med Arucas Gaming Fest hadde vi gleden av å sette oss ned på lagets stadion med den legendariske basketspilleren og CB Gran Canaria-presidenten Sitapha Savané. I intervjuet snakket vi mest om sport og inspirasjon, inkludert Savanés egen og helt spesielle livshistorie, bedre bruk av teknologi og videospill, eller hvordan spillere i den virkelige verden kan lære av digitale spill og simulatorer.

[Savané var så vennlig å komme til Gamereactor før en av Grancas største kamper denne sesongen].

★ GR: Så, først og fremst, hva tenker du om morgendagens kamp? Jeg må først og fremst spørre deg om det, for jeg kjenner på spenningen...

Savané: Det er spenning, men du vet, vi er veldig selvsikre. Vi spiller på hjemmebane. Vi kommer til å ha publikum her. De kommer til å presse oss. Vi er et veldig sterkt lag på hjemmebane, men samtidig har vi stor respekt for morgendagens motstandere, Lenovo-Tenerife.

De er våre regionale rivaler, så disse kampene er ekstremt spesielle for publikum og spillerne. Så vi vil bare ha en stor basketballfest for å feire to flotte lag og to flotte klubber som gjør en god jobb med å representere Kanariøyene verden over.

★ Vi skal snakke om idrett og unge mennesker, men for å inspirere dem og for dem som kanskje ikke kjenner til historien din - og jeg vet at vi kan snakke om historien din i timevis - kan du fortelle oss litt om hvordan det var å komme fra Senegal til USA for så å komme til Spania og spille for ACB.

Jeg pleide alltid å si at jeg var veldig heldig, og mamma sa alltid: "Du er ikke heldig. Du har hatt muligheter, og så har du jobbet hardt for å få mest mulig ut av dem."

Jeg er født og oppvokst i Senegal i en middelklassefamilie, men jeg hadde den spesielle egenskapen at faren og moren min var politikere og FN-tjenestemenn. Så jeg var heldig nok til å få de store mulighetene som ung, og en av dem var at jeg senere fikk muligheten til å bo i utlandet en stund.

Jeg bodde i Genève, og så flyttet jeg til New York med moren min som jobbet i FN. Dette var omtrent på den tiden da jeg begynte å bli seriøs med basketball. Så det å dra til USA ga meg en flott mulighet til å være i det beste landet, kan vi si, for basketball på den tiden, utvikle meg mye, gå på universitetet der borte, spille i NCAA, collegeturneringene der borte.

"Jeg pleide å si at jeg var heldig, og mamma sa alltid: 'Det er du ikke. Du hadde muligheter, og så jobbet du hardt for å få mest mulig ut av dem"."

Og da det var over, fikk jeg muligheten til å bli proff. Det gikk ikke med NBA, men jeg fikk sjansen til å spille i den spanske ligaen. Jeg begynte i andredivisjon her i et lag på Menorca, et lite lag. Jeg kom inn som en ukjent fyr, og vi hadde en veldig god sesong, og jeg var en av de beste spillerne.

Og derfra tok jeg det ene steget etter det andre. Og det jeg i utgangspunktet trodde skulle bli en kort karriere på to-tre år der jeg spilte i Europa, hadde det gøy, var i Spania og ved Middelhavet, kjente jenter og fikk et nytt liv, viste seg å bli en 18 år lang karriere her i Spania.

Og med den historien i bagasjen kan du inspirere unge studenter og mennesker, menn og kvinner som begynner med idrett og basketball. Hvor viktig mener du det er med idrettsutdanning for unge mennesker, slik at de kan vokse opp og bli voksne, uansett yrke?

For meg er det enormt viktig. En klubb som vår har for eksempel et stort ungdomsprogram. Vi har nærmere tusen barn som er involvert i klubben. Og jeg forteller dem alltid at idrett, og spesielt lagidrett, lærer unge barn så mange verdier. Og man lærer mens man spiller, noe som etter min mening er den beste måten å lære på. For du tror egentlig at du spiller, men samtidig lærer du massevis av verdier fra lagarbeid, å være utholdende, lære å tape, reise deg igjen og jobbe hardere for å bli bedre.

Og alt dette er egenskaper som jeg som lagleder i en klubb ser etter hos alle mine ansatte. Å være hardtarbeidende, ha disiplinen til å virkelig øve for å bli bedre, og alltid ha viljen til å forbedre seg.

★ Nå som vi snakker om sport, la oss snakke om sport og den digitale versjonen av det. Jeg vet at du kjenner til NBA 2K, og her på Arucas Gaming Fest har vi en turnering der spillerne kan spille både den digitale versjonen og den virkelige sporten, og så kårer vi en [kombinert] mester. Så hva tenker du om hvordan videospill kan hjelpe brukerne til å forstå basket og komme nærmere basket? Og omvendt, folk som kanskje bare er interessert i sport, men som nå kan konkurrere og delta i digitale arrangementer.

Jeg synes eventet ditt har et flott konsept, for for meg er det å blande de to tingene det viktigste. Før var det jo bare basketball ute i gatene, du vet, på banene. Nå har du den digitale siden, hele spillsiden. Når du kombinerer begge deler, blir det virkelig komplementært.

"Selv når sønnen min spiller [basket] i den virkelige verden, har jeg lagt merke til forbedringer, noe jeg knytter til at han spiller 2K."

Jeg tenker alltid på min egen sønn, som er veldig glad i spill. Og han elsker FIFA, som han nå har fortalt meg at ikke kommer til å hete FIFA lenger. Så jeg er allerede klar over det. Og 2K. Og han spiller basketball i et av ungdomslagene våre. For meg som forelder er det rart, for jeg er jo en tidligere spiller. Jeg vil ikke være den besatte faren som er der og lærer ham mer enn treneren. Men jeg vil også at han skal lære om spillet og få kunnskap om spillet.

Jeg er av den gamle skolen, så jeg vil at han skal kjenne til Magic Johnsons, Michael Jordans og alt annet. Og han lærte alt dette med 2K, før jeg selv begynte med det. Og med Michael Jordan har han for eksempel hele karrieren hans. Og han har lært om "The Flu Game" og alle de forskjellige øyeblikkene fra Michael. Jeg er en stor Michael Jordan-fan. Så jeg fikk nesten tårer i øynene da jeg innså at han har lært alt dette. Og jeg trengte ikke engang å komme og lære ham det. Og selv når han spiller i den virkelige verden, har jeg lagt merke til forbedringer, som jeg knytter til at han spiller 2K.

For når det gjelder den taktiske siden, er det så mange ting du ser mens du spiller. Og han spiller også i den virkelige verden. Så han skjønner det. Og jeg har sett en viss forbedring i spillet hans. Og jeg har spurt ham: "Hvordan lærte du dette på trening?" Han svarer: "Jo, noen av disse tingene, ja. Men når jeg spiller 2K og ser dette og det fester seg i hodet mitt, så prøver jeg det på trening". Og for meg er det det beste, for noen ganger tror folk at det å bare spille spill er dårlig for barna. De sitter ned og spiller. Jeg sier: "Nei, du kan blande de to. Og den ene siden lærer bort til den andre". Hans forkjærlighet for basketball førte ham til 2K. Og det at han spiller 2K, hjelper ham nå med å forbedre seg og få mer kunnskap om basketball.

Får du også tårer i øynene når han slår deg?

Det er den delen. [Det er en annen tåre. Det er et tøft øyeblikk for en pappa. Du tenker: "Sønnen min er 10 år. Hvordan kan en 10-åring slå meg i noe som helst?" Så jeg er veldig konkurranseorientert. Og kona mi tar meg av og til på fersken når ungen har gått på skolen. Da sier jeg: "Kjære, jeg kommer til å gå litt senere på kontoret i dag. Nå må jeg bruke en time på å forbedre meg". Jeg er på YouTube og leter etter tutorials for å forbedre meg slik at jeg kan slå ham [ler].

Det har også skapt et spesielt bånd mellom oss som far og sønn. Vi har vår egen spesielle greie. Han har så mange spesielle bånd til moren sin. Så nå har jeg også et spesielt bånd til ham i basketball, på banen, og også når vi spiller 2K.

Og du nevnte hvordan videospill kan oppfattes av folk, av foreldre. Og her på dette arrangementet er vi også litt forsiktige når det gjelder god bruk av både teknologi og beste praksis, både teknologi og videospill. Så hva tenker du om det, om å lære foreldre og kanskje også lærere å formidle dette til barna?

Jeg tror det er enormt viktig. Og du vet, med forandring følger ofte frykt. Og noe nytt i begynnelsen... Jeg mener, nå har vi AI, og vi vet ikke hvor det kommer til å ta veien. Og vi har mange debatter om hvorvidt det kan være bra eller ekstremt farlig.

"[I likhet med AI og atomspalting] kan spill være som vin: nøkkelen er beste praksis og å spre den."

Jeg tenker at atomspalting er noe som kan ødelegge, med våpen, eller som kan gi energi og elektrisitet. Jeg ser det på samme måte her, hvor det er et enormt potensial i spill. Og det er noe som definitivt må drives fremover. Men nøkkelen er det du nevnte, beste praksis. Og de må virkelig spres. Slik at foreldre, lærere og vi som samfunn vet hvordan vi kan utnytte dette på best mulig måte.

Som eksemplet jeg brukte med sønnen min. Så det er en positiv effekt, for vi vet også at det er som med så mye annet her i verden. Det kan være, du vet, jeg liker vin. Og en person som liker vin, kan ha stor glede av å smake på vin og drikke vin. Men hvis du går for langt, er det selvsagt farlig. Så det er det samme med alt. Jeg synes det er flott at arrangementet setter fokus på dette og gir foreldre, lærere og samfunnet som helhet verktøyene de trenger for å få det beste ut av spilling.

Det er en veldig fin sammenligning du gjør der. Det er første gang jeg er på Gran Canaria. Så hva kan du fortelle oss ut fra din erfaring? Hva kan du anbefale folk å besøke og lære av Gran Canaria når det gjelder kultur- og idrettstilbudet dere har her?

Som jeg sa tidligere, anser jeg meg selv som ekstremt heldig fordi jeg er født i et fantastisk land, Senegal. Jeg har bodd i forskjellige land i Europa. Jeg studerte og bodde i USA. Og jeg har alltid klart å ta med meg det beste fra hvert sted jeg har bodd. Og etter å ha vært på alle disse stedene, valgte jeg å bosette meg på Gran Canaria.

Så det må jo si deg noe. Hvis du sa: Glem New York, glem Dakar, glem Paris. Jeg synes det er et fantastisk sted. Folk ser alltid først på været. Det er noe åpenbart. Men været har en enorm innvirkning på humøret ditt, om du kan si det sånn, og på livet ditt generelt.

Folk er ekstremt åpne. Det finnes steder i dag der jeg som svart mann fra Afrika kan oppleve at man får visse reaksjoner eller ikke. Her har jeg hatt ekstremt positive opplevelser.

På sportssiden er det som sagt været som tillater det. Men det er en generell forkjærlighet for sport. Du har muligheten til å utøve mange forskjellige idretter. Det er et stort kulturelt tilbud. Det er ikke uten grunn at det er et av de største turiststedene i verden. Jeg tror at når du kommer hit, er det ikke bare stranden som gjelder, men også mange andre muligheter. I morgen, hvis det er overskyet, er det for eksempel en stor basketballkamp mellom to lag fra Kanariøyene. Det ene laget har vunnet BCL i Europa. Vi har vunnet Europacupen. Nå har vi fotballaget UD Las Palmas, som spiller i førstedivisjon i spansk LaLiga. Som jeg sa, på det kulturelle området har vi teatre og auditorier.

Det er virkelig et fantastisk sted. Og det er en grunn til at jeg har kalt det mitt andre hjem.

Det høres helt fantastisk ut. Tusen takk for at du tok deg tid, og lykke til med kampen i morgen.

Jeg setter pris på det og ønsker lykke til med resten av arrangementet.