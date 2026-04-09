Onsdag: Lena Headey og flere styrker rollebesetningen i sesong 3

Vi har ivrig fulgt utviklingen av den tredje sesongen av Netflix' Wednesday, etter at neste runde med episoder ble godkjent i fjor sommer. Siden den gang har vi blitt informert om at Eva Green vil bli med i serien i en mystisk rolle, mens Winona Ryder også utvider rollebesetningen, noe som gir en serie med mange stjerner med erfaring i gotiske roller.

Nå som produksjonen av sesong 3 er i gang, er det også bekreftet at et par andre interessante navn slutter seg til rollebesetningen, alle i gjesteroller. Den kanskje mest kjente stjernen er Game of Thrones-alumni Lena Headey (Cersei Lannister), men rollebesetningen forsterkes også av Andrew McCarthy fra Weekend at Bernie og James Lance fra Ted Lasso. Vi vet ikke hvem noen av disse skuespillerne skal spille i serien, bare at de skal ha gjesteroller.

For mer om onsdag, følg med, ettersom produksjonen nå har pågått i nesten to måneder, noe som betyr at den sannsynligvis er et godt stykke på vei mot å være ferdig.