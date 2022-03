Ønskeliste: Mario Kart 8 Deluxe-baner

HQ

Nintendo har pumpet nytt liv i Mario Kart 8 Deluxe, og har med det feiet all tvil til side: Det vil ikke bli noe nytt Mario Kart med det aller første!

Når alle de nye tilleggspakkene med nye baner er sluppet, vil vi kunne telle hele 96 av dem. Dersom jeg har telt riktig, skal det være totalt 170 i hele serien, hvilket betyr at evigunge Mario Kart 8 vil inneha i overkant av 56% av samtlige brett når støvet har lagt seg.

Dette betyr igjen at det er ganske mange gamle slagere som ikke kommer til å få nytt liv i denne omgang. Med tanke på at elendige brett som Choco Mountain allerede har fått en ny sjanse, blir det stadig færre plasser til de som er virkelig gode. Jeg har i den anledning skramlet sammen en aldri så liten liste med noen gamle favoritter jeg håper vi får et gjensyn med.

Fra Game Boy Advance-tittelen Mario Kart: Super Circuit har jeg virkelig tro på at Yoshi Desert kan bli et riktig så kult skudd på stammen. Først og fremst fordi den digre Yoshi-sphinxen i bakgrunnen kommer til å se ekstremt kul ut på TV-skjermen. Samtidig ser jeg for meg at musikken virkelig hadde kommet godt ut av et par behandlingstimer med Mario Kart-bandet.

Mario Kart: Double Dash!! hadde noen av de mest kreative banene, og jeg har et håp om at Nintendo kjenner sin besøkelsestid her. Daisy Cruiser er sannsynligvis den kuleste av de alle. Finnes det noe raffere enn å blåse tvers gjennom et cruise-skip mellom restaurantbord og badebasseng? Nei? Tenkte meg det, ja. Mens vi er på GameCube-generasjonen er det også verdt å nevne Wario Colosseum, som er så enormt lang at den kun består av to runder. Samtidig har denne et ganske kult design, som jeg ser for meg at det moderne arbeidslaget kan få noe artig ut av.

Jeg har gravd fram to gode kandidater fra Mario Kart DS, og øverst på ønskelisten her troner fantastiske Waluigi Pinball. Det er svært lite i go-kart-miljøet som slår følelsen av å dure rundt i et flipperspill, med fargerike tuneller og skumle klinkekuler. Airship Fortress er et annet brett som virkelig skiller seg ut, og som jeg tror kan bli virkelig kult med en oppussing. Et ekte kjærlighetsbrev til Super Mario Bros. 3, fylt med luftskip, bullet bills og kanoner av alle slag. Dette brettet er så kult at det nesten vil være skandale om det ikke dukker opp.

Mario Kart Wii har allerede fått festlige Coconut Mall med i den første tilleggspakka, men jeg har to til på lista som jeg gjerne vil oppleve i ny drakt. Koselig høstlige Maple Treeway, med alle sine wigglere, fortjener et nytt liv. Ikke bare er denne banen vakker, men den kan også være vemmelig vanskelig med sine krokete svinger og uryddige rute. DK's Snowboard Cross er et annet brett jeg er veldig glad i. I bunn og grunn er dette en litt vridd versjon av Double Dash-banen DK Mountain, hvor man blir skutt opp på fjellet i en kanon, for deretter å kjøre ned en løype i snøen mens man dukker unna skiturister i form av shy guys.

Fra 3DS-spillet Mario Kart 7 ønsker jeg meg Wuhu Island Loop. Alt som er litt annerledestenkende liker jeg, og dette Wii Resorts-inspirerte brettet består ikke av runder, men heller en veldig lang løype delt i tre seksjoner. Jeg håper at Mario Kart 8 Deluxe vil klare å samle de mest unike brettene slik at vi har alle disse samlet på én plass.

Når vi først er inne på ønsker, så sier jeg heller aldri nei takk til flere F-Zero-baner. Til tross for at jeg ser dette som høyst usannsynlig, er disse kanskje de aller kuleste brettene i grunnspillet. Det er et knippe med andre ålreite brett som allerede har blitt "portet" flere ganger før, og jeg ser det som relativt sannsynlig at disse blir sett på som gode nok til å få enda en ny mulighet. Dette er baner som f.eks. Bowser Castle 3 (Super Mario Kart), Koopa Troopa Beach (Mario Kart 64), Mushroom Bridge (Double Dash), Dino Dino Jungle (Double Dash) og Peach Gardens (Mario Kart DS).

Til slutt, når alle 96 banene er inne, må Nintendo gjenopplive maratonet fra Double Dash hvor man måtte kjøre en turnering på samtlige brett. Dét ser jeg for meg at kan bli litt av en opplevelse...!

Nok om meg, hvilke baner ønsker du deg i Mario Kart 8 Deluxe?