Overwatch World Cup kommer tilbake i 2026 med 30-lags format

I går rapporterte vi om mye av nyhetene rundt 2026 Overwatch Champions Series, som vil ta seg opp på nyåret og se Twisted Minds forsvare sitt verdensfinaletrofé. Men det er mer fra konkurrerende Overwatch 2 å se frem til neste år, da det også vil være et World Cup år, ettersom det internasjonale formatet gjør comeback.

Jepp, 2026 blir året da nasjonene vil kjempe på en global scene for å bli kronet Overwatch World Cup vinnere. Turneringen vil strekke seg over mesteparten av 2026, der de ulike lagene og lagoppstillingene vil bli tatt ut i løpet av våren, før regionale cuper avholdes kort tid etter i mars. Deretter følger kvalifiseringskamper på nett om sommeren og et direktesendt gruppespill på et ennå ikke offentliggjort sted senere i sesongen, og til slutt den store og avgjørende finalen på BlizzCon 2026 i september.

Mens mange lag vil kvalifisere seg frem til 2026, er 19 nasjoner allerede invitert, og disse "er valgt ut blant de 16 beste lagene i 2023 og de tre beste lagene i EMEA". Disse nasjonene er følgende :

Amerika:



Brasil



Canada



Mexico



USA



EMEA:



Danmark



Finland



Frankrike



Storbritannia



Norge



Saudi-Arabia



Spania



Sverige



Asia:



Australia



Kina



Hong Kong



Japan



Sør-Korea



Thailand



Når det gjelder hvordan resten av plassene er fordelt, vil Amerika og Asia få tre Wildcard plasser hver, mens EMEA får fem.

Det skal sies at selv om mange nasjoner vil konkurrere, er det bare åtte som kommer til BlizzCon, hvor de deretter vil bli seedet inn i en enkelt elimineringsturnering for å finne mesteren i 2026. Du kan lese mer om World Cup her.