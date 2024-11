På tide å gå tilbake til gården: Stardew Valley 1.6 kommer til konsoller i dag

HQ

Det prisbelønte og kritikerroste Stardew Valley lanserer i dag den etterlengtede 1.6-versjonen på konsoller, etter at PC-versjonen ble sluppet for noen måneder siden. Stardew Valley 1.6 inkluderer nye dialoger, hendelser og til og med en ny stor sommerbegivenhet. Et utvidelsesarbeid som ikke har vært uten problemer, og som gjorde at skaperen, Eric "ConcernedApe" Barone, midlertidig parkerte utviklingen av Haunted Chocolatier for å støtte teamet som nå har ansvaret for støtte og vedlikehold av Stardew Valley. Og nå som han har fullført arbeidet med å fikse feil i porten, kan han komme tilbake til Haunted Chocolatier.

Men tilbake til Stardew Valley, denne versjonen på Xbox Series, PlayStation og Nintendo Switch har ikke kommet alene, for i dag lanseres også Stardew Valley versjon 1.6.9 på PC, og den versjonen vil også være det konsollversjonene oppdateres til. Dette betyr at alle plattformer mottar alle rettelser på samme dag.

Patch-notatene for patch 1.6.9 i Stardew Valley er omfattende, men er generelt basert på generelle feilrettinger i spillet, inkludert noen balanse-, lokaliserings- og UI-fikser. Du kan sjekke ut hele listen her.

Kommer du til å prøve Stardew Valley 1.6 på konsoller? Det skal vi definitivt, og du vil kunne lese vår anmeldelse av det nye innholdet her på Gamereactor veldig snart.