På tide å trekke kontakten ut av Google Stadia

Det har snart gått to og et halvt år siden lanseringen av Stadia. Potensialet var skyhøyt ettersom Google sa de hadde førsteklasses teknologi for strømming av spill, med maskinvare på høyde med PlayStation 5 og Xbox Series X. I tillegg hadde de rekruttert plenty med toppfolk for å lage spill, tatt smarte avgjørelser for håndkontrolleren og gjort en god jobb med å hausse opp konseptet i forkant.

Folk utenfor den innerste spillsirkelen var så vidt klar over Stadias eksistens, og med Googles enorme ressurser i ryggen var det unektelig et potensial her for noe som kunne ryste spillverdenen. Hvis man kunne lykkes med å strømme spill like godt som å spille dem lokalt, ville det tross alt ikke være behov for PC-er eller konsoller. Samtidig var det noen dårlige tegn som sirklet rundt på den lyse himmelen.

Vi har plenty å si om Stadia-håndkontrolleren, som kan koble seg opp mot Wi-Fi for å minimere forsinkelser.

Google hadde ikke det beste ryktet på seg for å holde liv i produkter og tjenester. Hvis noe ikke gikk så godt som forventet, har de som regel bare tatt livet at produktet uten den minste sentimentalitet og gått videre til det neste. Mens alle som har kjøpt en original Xbox, PS Vita eller Wii U (tre konsoller som må anses som kommersielle fiaskoer) fortsatt kan spille spillene sine på dem i det uendelige enten de er kjøpt fysisk eller digitalt, var situasjonen annerledes for Stadia.

Google ville selge spill til fullpris fremfor å støtte seg på en abonnementstjeneste av lignende sort som Xbox Game Pass. Men å kjøpe et spill for 600 kr som ville forsvinne for alltid dersom Google skulle bli lei av konseptet skremte mange. Dessuten krevde tjenesten fortsatt et abonnement for dem som ville spille på høyere oppløsning eller få adgang til flere funksjonaliteter (skjønt, det må legges til at man også fikk med gratis spill per måned, noe som gjorde tjenesten ble sammenlignbar med det Microsoft og Sony tilbyr via Xbox Live Gold og PS Plus).

Det faktum at Google ikke hadde noe kjennskap til spillverdenen kom også frem for en dag da det nærmet seg lansering. Tjenesten var overraskende spinkel og hadde ikke engang de mest grunnleggende eller lovede funksjonene. Det du kunne gjøre med Stadia var å spille spill, og ikke stort mer.

Flere velkjente aktører i spillbransjen ble rekruttert fra Microsoft og Sony av Google, samt Ubisoft-profil Jade Jade Raymond (Assassin's Creed og Watch Dogs) som skulle bli en leder for prosjektet.

På dette punktet bør jeg gi uttrykk for at denne spesifikke delen av Stadia faktisk fungerer veldig bra. Så bra at jeg mener at alle som får muligheten faktisk bør teste det ut. Siden den gang har flere lignende tjenester blitt lansert med blandet hell, hvor særlig Xbox Cloud Gaming har klart å bli stort. Men! Det er ingen tvil om at nivået av strømmeteknologi er bedre i Googles versjon.

Men bedre maskinvare som ikke selger så godt som man skulle tro har vi sett før. Noen klassiske eksempler er hvordan Nintendo 64 sprang i tekniske sirkler rundt PlayStation, men fortsatt solgte Sonys konkurrent tre ganger så mange konsoller. Et annet eksempel er hvordan Xbox knuste PlayStation 2 fullstendig når det kom til ytelse, men likevel klarte konsollen bare å selge en syvendedel av Sonys alternativ. Alt dette skjedde fordi det krever mange gode spill, en tydelig visjon og en teft for hva publikum vil ha for å selge mye.

Google har bommet på alt dette. Selv om de hadde noen eksklusive spill ved lansering var de i all hovedsak lavbudsjettstitler, og bare ett år etter lansering droppet de alt som het førstepartstitler. Dette betyr ikke at det mangler spill, og mange gode spill som blir lagt til hver måned, men det er store gap i spekteret sammenlignet med hva Microsoft og Sony har å tilby. At store tredjepartstitler blir lagt til er heller unntaket enn regelen. Selv om du ikke trenger å kjøpe en ny konsoll, er det så mye som mangler at det rett og slett er vanskelig å anbefale Stadia som et alternativ til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X eller en fancy PC - eller et Xbox Game Pass Ultimate-abonnement for de som vil strømme spill, for den saks skyld.

Men det blir verre, for selv når spillene faktisk kommer er underholdningsverdien langt lavere enn på andre plattformer. Viktige oppdateringer tar mye lengre tid, og noen av dem kommer tragisk nok ikke i det hele tatt. Dette betyr at Stadia-spillere ikke engang kan nyte spillene som faktisk blir lansert til det fulle, ettersom de ofte ikke fungerer så godt som de burde og lider av store feil.

Spillene som skal få oss til å kjøpe Stadia består i dag stort sett av tidseksklusive titler som Bomberman og Pac-Man, noe som selvfølgelig ikke er nok i det lange løp.

Google lovet også i starten å utvide ytelsen til Stadia-tjenesten slik at spill ville strømmes og vises med bedre grafikk. Men selv her har de ikke levert, med den konsekvens at Google Stadia i dag kjører spillene med ytelse som ligger under det PlayStation 5 og Xbox Series S/X er i stand til. Samtidig har Xbox Cloud Gaming nylig oppgradert slik at alle spillene gjengis med Xbox Series X-maskinvare.

På dette tidspunktet kan jeg ikke lenger se for meg å betale dyrt for å kjøpe spill på Stadia som vil forsvinne den dagen Google trekker kontakten. Spesielt dette føles som en feilet strategi allerede fra starten av, noe Amazon har lært av med sin spillstrømmetjeneste Luna. Her betaler du i stedet for et abonnement og får tilgang til et heftig utvalg av spill, i stedet for å måtte kjøpe dem enkeltvis til en dyr pris uten å vite om du faktisk får beholde det du har kjøpt. Det føles mer verdt det og mer likt for eksempel Netflix, selv om Luna også har et problem når det kommer til spillutvalg - skjønt her virker Amazon til å være mer på hugget ved å fikse problemet med sine egne storspill.

Amazon Luna har akkurat blitt offisielt lansert i USA, og Xbox Cloud Gaming blir stadig større. Sony har også hintet til sitt eget motstykke, og Stadig virker dessverre i dag å være overflødig til tross for utrolig teknologi.

I dag tror jeg ikke Google kan gjøre noe for å redde Stadia. Selv om de skulle fikse mange av problemene med tjenesten og til tross for at den grunnleggende teknologien er veldig god, er dette ødelagt gods. Flere spill og introduksjonen av et billigere abonnement ville ikke ha hjulpet. Og skulle Google prøve å relansere Stadia under et nytt navn, tror jeg media vil gjennomskue strategien for hva den er ganske raskt.

Kort fortalt: Det er på høy tid å trekke kontakten ut av Stadia. Teknologien er god og burde la seg selge til noen andre, men Googles tid i spillverdenen kjennes ferdig. Dessverre tror jeg ikke den har brakt så mye til bordet heller, skjønt jeg er absolutt en talsmann for konkurranse. Google har vist fra begynnelsen av at de som spillselskap forstår verken spillerne eller spillutviklerne, og det er nettopp dette som har sørget for at tjenesten aldri har blitt noe mer enn et nisjeprodukt på spillmarkedet, til tross for at de til tider har gitt den bort gratis.