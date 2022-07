Paramount Plus-serier for sommeren

For de fleste gamere er Halo TV-serien det naturlige førstevalget på listen. Akkurat som spillet den er basert på, vekker Jen Taylor Cortana til live mens Pablo Schreiber har blitt utvalgt til å spille Master Chief. Mens historien fortsatt er sentrert rundt krig med romvesenrasen Covenant, skiller den seg fra historien i spillene, og er derfor en ny opplevelse for selv erfarne Halo-fans. Og allerede før serien hadde sin premiere, har en andre sesong fått grønt lys. Vi er spente!

I en litt ukjent rolle for mange spiller Jeremy Renner hovedrollen i Mayor of Kingstown. Skuespilleren som er mest kjent for rollen som Hawkeye, spiller her maktmegleren Mike McLusky som sammen med familien er fokuspunktet i denne krim-thrilleren som takler problemer i byen Kingstown, som mangler rettferdighet, og er overfylt av korrupsjon, systemisk rasisme og ulikhet.

Paramount går enda mørkere til verks med Why Women Kill-serien, men det er noen komiske aspekter ved den i det den følger hendelser i forskjellige tidsperioder som til slutt fører til at noen blir drept. Utroskap, ekteskap og andre hendelser lenket til et dødelig utfall er hovedtemaet, men serien viser mye kompleksitet i temaene i løpet av hver sesong. Serien har med store stjerner som Lucy Liu, men også mindre navn som Philip Anthony-Rodriguez som ga stemme til en karakter i Grand Theft Auto: Vice City.

Star Trek: Strange New Worlds er en slags forløper ettersom den finner sted i tiåret før den originale Star Trek-serien, og følger en ung kaptein Christopher Pike ombord på USS Enterprise. Med en setting og historie som likner på 60-tallsserien - og til og med går så langt som å bruke fortellerstemme på samme måte - er serien fortsatt moderne, og inneholder mange nye eventyr for Trekkies å bryne seg på.

Det er ingenting som et klassisk westerndrama, og Sons of Anarchy-skaperen Taylor Sheridan har laget serien 1883, med countrysangerne Tim McGraw og Faith Hill. Denne serien følger Dutton-familien i det de forlater hjemstedet Tennessee og drar vestover til Oregon. Den inneholder ikke bare en interessant historie, men også store gjestestjerner som Tom Hanks, Billy Bob Thornton og Rita Wilson. Og skaperen, Taylor Sheridan, lager nå oppfølgeren 1932 - som er en oppfølger til 1883 og en forløper til den originale Yellowstone-serien.

The Man Who Fell to Earth er en oppfølger til filmen med samme navn fra 1976 med David Bowie i hovedrollen, som var basert på en roman fra 1963. Den har en rekke store TV- og filmstjerner, inkludert Chiwetel Ejiofor som romvesenet, pluss Bill Nighty og Naomie Harris. Hver episode er oppkalt etter en David Bowie-sang, og vi følger den desperate kampen til en hel art som har kommet til jorden i et forsøk på å redde planeten deres.

Så enten du bare slapper av i solen, eller er fanget inne under våte regnværsdager, har Paramount+ noe du kan glede deg over.