Perceptiv AI, FIFA og Gwen Stefani: Vi oppsummerer Lenovo Tech World på CES 2026

I skrivende stund har jeg nettopp forlatt Las Vegas Sphere og Lenovos Tech World -presentasjon på CES. Teknologigiganten har avduket noen kule ting så langt, som for eksempel en bærbar PC du kan rulle sammen, men det var her de tok frem høyslagene. Nye produktannonseringer kom tett i tett, promotert av gjesteforelesere fra alle hjørner av teknologiverdenen og andre steder. Det føltes litt som om Lenovo CEO Yang Yuanqing hadde tatt notater fra Geoff Keighley på enkelte punkter, med øynene klistret til teleprompteren foran seg, klar til å snakke om den neste spennende tingen.

Og jammen var det noen spennende ting. Vi kommer ikke til å gå i kronologisk rekkefølge her, ettersom hele presentasjonen handlet om smartere AI bygget for deg (med det mener Lenovo alle oss ikke-teknologer). Så det føles bare rettferdig at vi i stedet hopper rett til Qira, Lenovos AI-modell som ser ut til å både overgå og jobbe med andre chatboter eller agenter, som Lenovo -representantene fortsatte å kalle dem. I hovedsak er tilnærmingen med Qira at denne AI-boten er mye mer tilpasset deg og din personlighet. Yuanqing omtalte den på et tidspunkt som din eventuelle "AI-tvilling", fordi Qira lagrer det den lærer om deg. Den er observant og vokser for å forstå hvilken informasjon du trenger, og hvordan du vil ha den presentert. Qira så imponerende ut i demoen som ble vist, der vi ser den formulere e-poster, oppsummere varsler og hjelpe til som en høyrehåndsrobot. Men det er fortsatt noe litt uhyggelig over dens oppfattende natur, i hvert fall ut fra det vi så.

Qira fungerer med Lenovo -enheter, Motorola -telefoner, og kan rulles ut til 1 milliard enheter ganske snart. Lenovos massive AI-ekspansjon stopper ikke der, for tidligere på messen ble det også kunngjort at de vil samarbeide med Nvidia for å skape noen AI-"gigafabrikker", og Microsoft Copilot vil bli tatt inn i Motorola -enheter fremover, og Microsoft vil i sin tur hjelpe Qira. Det er mye samarbeid i Lenovos fremtid, noe som må være som å se teknologien Avengers komme sammen hvis du elsker AI.

Selv om Qira og AI tok opp mesteparten av de store kunngjøringene på showet, er Lenovo et stort selskap, så de avslørte selvfølgelig også andre spennende ting. Lenovo og Intel kunngjorde at de samarbeider om å lage noen nye Aura PC-er. AMD og Lenovo samarbeider slik at sistnevnte får første tilgang til noe av førstnevntes nyeste teknologi. Snapdragon og Lenovo lager en prototype på et anheng som registrerer alt du vil at det senere skal mates inn i Qira (med din tillatelse, som vi stadig ble minnet om). Det finnes også en spesialutgave av Motorola for FIFA 26 World Cup, som kompletteres av Lenovo som legger til en rekke AI-funksjoner for kringkastingen av begivenheten, inkludert CGI-versjoner av spillere for å hjelpe dommerne med å foreta offsideavblåsninger raskere.

Selv når vi ser bort fra samarbeid, var det mye å se på dette showet (og en Gwen Stefani-konsert som avrunding). Motorola er endelig i gang med å dyppe Mototoes i sammenleggbare modeller, og vi får se hva Motorola Fold kan gjøre når den lander i det som blir et større og større marked. For gamere er en ny Lenovo Legion Pro 7i på vei med en FIFA-spesialutgave, og det kommer alt-i-ett-PC-er i Yoga - og ThinkCentre -seriene. Spillere var ikke helt i fokus i denne presentasjonen, da det først og fremst virket som om det handlet om å lage teknologien som vil bevise at satsingen på AI har vært verdt det.

Ellers var det mye snakk om servere, en kort opptreden av en robothund, og akkurat passe mange pinlige pauser og mislykkede gags. Alt i alt var det en veldig solid presentasjon fra Lenovo, og en påminnelse om at selv om vi kanskje glemmer hvor viktig det er noen ganger, er dette selskapet et av de største navnene innen teknologi av en grunn. Lenovo produserer en tredjedel av verdens superdatamaskiner. De driver mange av arbeidsstasjonene som sørger for at våre favorittsporter og -arrangementer går som smurt, inkludert Las Vegas Sphere. På den ene siden er det utrolig imponerende. På den andre siden legger dette mye makt i Lenovos hender. Slik har det vært i mange år, men hvis Qira blir den suksessen Lenovo ønsker at det skal bli, kan vi komme til å se selskapet skyte enda lenger opp mot toppen av den globale teknologiskalaen. Som AI-skeptiker kan jeg ikke si at jeg ble helt overbevist av Qira og dens korte opptreden, men jeg himlet ikke med øynene heller, og jeg tror at hvis den er så god som den tar sikte på å være, kan den snart spare mange mennesker for mye bryderi.

