The Super Mario Galaxy Movie
Pikmin vil dukke opp i The Super Mario Galaxy Movie
Filmens offisielle konto bekrefter det.
The Super Mario Galaxy Movie Det er bare to uker til filmen slippes, og Nintendo og Illumination setter alle kluter til med reklamekampanjen. Stadig flere figurer fra Mario-universet blir bekreftet til denne storfilmen, men vi vet nå at andre Nintendo-figurer også vil dukke opp.
Som vi kan se i dette korte klippet som er lastet opp til filmens offisielle X-konto, dukker de vennlige røde, blå og gule Pikminene opp ved 0:06. Kombinert med ryktene om Fox McCloud i filmen og enhver gamers drøm om å se en film om Super Smash Bros. er det mulig at denne filmen legger opp til noe større enn vi kan forestille oss akkurat nå.
Hvilke andre Nintendo-figurer vil du gjerne se i filmen?