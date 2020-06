PlayStation 5 knuste akkurat Xbox Series X

Sony var kanskje først ute med å snakke smådetaljert om sin kommende konsoll, men ved å avsløre designet, spesifikasjonene og en haug med spill til Xbox Series X de siste seks månedene kan jeg forstå at mange syntes det japanske selskapet hadde vært urovekkende stille. Slik kan få folk til å dra konklusjoner som at PlayStation-konsollen vil være ekstremt underlegen denne gangen, og at Sony har vært stille siden de visste det. Vel, personlig mener jeg at vi fikk bevis på at dette ikke blir tilfellet klokken 22 på torsdag.

Med den PlayStation 5-dedikerte State of Play-sendingen viste Sony at de ikke trenger å gi oss informasjon hvert sekund, men at det fortsatt er veldig effektivt å bare samle mange spennende ting samtidig. På litt over en time hadde PlayStation 5 tatt igjen Xbox Series X sitt forsprang når det gjelder konsolldesignet og spill fra samarbeidspartnere, samt passert dem med klar margin når det gjelder eksklusive spill fra sine egne studioer med både Horizon: Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Astro's Playground og mye mer. Kvantiteten var ikke det eneste det stod på heller.

Hvor Microsoft valgte å gå for en mer "hverdagslig" tilnærming med webkameraer fra Best Buy og presentasjon fra sine egne hjem gjorde Sony en god jobb med å få oss til å glemme at både Covid-19 og Black Lives Matter-demonstrasjoner er rett utenfor døra takket være dyre kameraer, green screen og imponerende animasjonssekvenser. At restriksjonene i deler av verden har lettet på seg hjalp nok Sony en del her, men Microsoft kan ikke skylde særlig på det når vi snakker om spillene som ble vist.

For i motsetning til Microsoft har Sony tenkt å la utviklerne sine lage spill spesielt for PlayStation 5, noe som lar dem utnytte alle kreftene og egenskapene til konsollen. Dette kom klart frem i State of Play-sendingen. Ratchet & Clank fristet med imponerende refleksjoner og ufattelige overganger uten å laste et millisekund mens Gran Turismo 7 sine biler speilet seg i solen mens motorduren kanskje ga noen racingfans frysninger. Selv om Forbidden West ikke viste rent gameplay heller tviler jeg sterkt på at Guerrilla har tenkt å gjøre den samme tabben som med Killzone 2 ved å gi oss falske forhåpninger heller. Når vi tar disse og plusser på utviklerne Sony hjelper med å lage spill som Demon's Souls, Kena: Bridge of Spirits og Returnal er det i mine øyne ganske klart at Sony lyktes med å vise hvorfor vi bør kjøpe en ny konsoll, mens Microsoft bare gjorde meg nysgjerrig på hva vi får se i juli.

Jeg var nok ikke den eneste som tenkte dette etter å ha sett Forbidden West, men mens noen sa seg fornøyde med det og skulle til å finne på noe annet hadde sendingen en siste godbit på lur: avdukingen av hvordan PlayStation 5 vil se ut. Ut ifra kommentarene jeg har sett både her og på Facebook var det ikke mange som forventet dette, så selv om selve designet splitter folk må det kunne sies at Sony hadde oppfylt de aller fleste ønsker. Ett unntak her er vel de som fortsatt ønsker å spille gamle spill på den nye konsollen, men her havner den informasjonen nær bunnen på rangeringen.

En av grunnene til at vi ikke får vite mer om sistnevnte er tross alt at Sony fortsatt jobber med saken, så hvorfor si noe når usikkerheten rundt hvilke spill som faktisk ikke vil kunne nytes på PS5 fortsatt er stor? Da vil jeg si det er bedre å gi oss denne informasjonen i august-sendingen, september eller nesten når som helst før selve lanseringen.

Det samme gjelder lanseringsdatoer. Flere spill valgte bare å holde seg til år, måneder og kvartal, mens noen ikke nevnte det engang. Selvsagt hadde det vært deilig å kunne markere datoer på kalenderen, men samtidig er det veldig skuffende når man må viske ut disse etter utsettelser også. Covid-19 tvinger fortsatt mange til å jobbe hjemmefra, så ting tar tid. Du må bruke mer enn fingre og tær for å telle antall utsettelser de siste månedene, og flere kommer. Derfor er det vel like greit å vente til man er relativt sikker på informasjonen man gir.

Venting er generelt et viktig ord å nevne her. Hvorfor fikk vi ikke PlayStation 5 sin lanseringsdato eller prisene på de to? Hvorfor svarte Sony først så rart på om Spider-Man: Morales også inkluderer Spider-Man? Hva med God of War-oppfølgeren og et nytt Uncharted? La meg svare på disse med et annet spørsmål? Hvorfor i alle dager skulle Sony fordelt alt godteriet de har på lur samtidig? Dette er jo også en av grunnene til at Microsoft valgte å spare Halo Infinite og de andre storspillene sine til juli. Her snakker vi om to selskaper som elsker å utnytte tabbene til den andre. Hadde Sony avslørt absolutt alt på torsdag ville mye av det gått litt i glemmeboken hos mange når Microsoft så pent og pyntelig kan tilpasse prisen, datoen og spillannonseringene sine fremover. Som jeg sa på streamen vår før State of Play-sendingen er dette sjakk. Begge to må tenke flere steg fremover, og vil vente så lenge som mulig før annonseringer gjøres.

Akkurat dette gjør meg utrolig spent på hva fremtiden bringer, for jeg sier ikke at PlayStation 5 nå har vunnet markedsføringskampen. Det Sony derimot har gjort er å vise Microsoft at de er klare for en forykende duell. Som om de negative tilbakemeldingene etter Inside Xbox-sendingen i mai ikke var nok presses Microsoft nå til å virkelig imponere med sitt neste trekk. Med disse pådriverne, hele femten studioer under Xbox Game Studios-banneret og en mye større pengebinge enn Sony kan vi forvente å se et heltent Xbox Series X-show i juli. Er ikke konkurranse deilig?

Xbox Series X har på papiret kraften på sin side, men PlayStation 5 har akkurat vist at dette har null å si om du ikke kan vise det i praksis. Derfor vil jeg altså si at PlayStation 5 plutselig tok ledelsen etter et kvantesprang. Nå blir det utrolig moro å se hva Microsoft svarer med og hvordan det forhåpentligvis fortsetter å veksle de neste månedene. Sluttresultatet vil uansett være at vi får to (eller fire om du vil) utrolig gode og spennende konsoller i høst.