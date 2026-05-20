PlayStations neste State of Play blir 2. juni

Vi har lurt på hva planen var for de andre store utgiverne for denne "ikke-E3"-sesongen, ettersom Summer Game Fest-perioden frem til for noen øyeblikk siden skulle være overskriften av Geoff Keighleys show og også Xbox Games Showcase (og Gears of War: E-Day Direct). Det går rykter om at Nintendo vil holde et show en gang i midten av juni, men når det gjelder PlayStation... Vel, nå har vi et fast svar.

Den nye starten på "ikke-E3"-perioden er bekreftet, da det nå er avslørt at Sony vil være vertskap for en PlayStation State of Play-sending på kvelden 2. juni. Planlagt til kl. 23 vil dette være et stort arrangement, hvor over en times avsløringer er lovet, med en betydelig mengde av showet dedikert til Insomniacs Marvel's Wolverine.

Vi blir fortalt at showet vil tilby "mer enn 60 minutter med oppdateringer, kunngjøringer og spillavsløringer fra toppstudioer over hele verden," og at Marvel's Wolverine vil starte ting i et langt blikk som fokuserer på "kommende tredjepersons action-eventyrspill som viser Logans brutale og nådeløse kamp sammen med noen nye detaljer."

Som alltid kan du følge med på showet via PlayStations YouTube- og Twitch-kanaler.