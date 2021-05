Pokémon Legends Arceus klart for Switch i januar

Du ser på Annonser

Mens mange selskaper har valgt å gå for de klassiske "annonseringer av annonseringer" denne uken kunngjør Nintendo store nyheter ut av intet.

I tillegg til å avsløre at Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl kommer den 19. november bekrefter Nintendo også at Pokémon Legends Arceus inntar Nintendo Switch den 28. januar.

Derfor trenger vi nok ikke å vente så altfor lenge på mer informasjon om det The Legend of Zelda: Breath of the Wild-inspirerte spillet enn det lille som ble sagt og vist under avdukingen i februar.