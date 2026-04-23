Pokémon Pokopia løser noen irriterende fremgangssproblemer og forskjellige bugs
Det vil også gjøre det mulig for spillere å flytte Pokémon-sentre under arrangementer, og forhindre at Pokémon forsvinner eller ikke kommer tilbake når de skal.
Nintendo har benyttet anledningen til å dele rettelser for flere av sine siste utgivelser. Etter å ha allerede sett patch 1.0.1 kommer for Tomodachi Life: Living the Dream, er det nå turen til selskapets store overraskelse for 2026, Pokémon Pokopia.
Tittelen, utviklet i samarbeid med Koei Tecmo, tilbyr et helt annet syn på Pokémon-verdenen og utforsker den sammen med dens skapninger sammenlignet med hva vi er vant til. Imidlertid betyr denne nye tittelen også å håndtere noen uventede problemer og irriterende feil som gradvis blir løst.
I dag lanseres Pokémon Pokopia oppdatering 1.0.4, og ifølge oppdateringsnotatene på Nintendo of America's supportside kan vi forvente oss rettelser som omplassering av Pokémon-sentre under hendelser, at Pokémon dukker opp igjen etter visse hendelser, og rettelser på oppgaver som for eksempel på stranden. Du finner listen over rettelser nedenfor.
Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22. april 2026) Oppdateringsnotater
Vi har implementert forbedringer for å løse følgende problemer :
- Du kan nå flytte Pokémon-sentre mens det pågår hendelser i spillet.
I tillegg har følgende problemer blitt løst.
- I Bleak Beach kunne forespørselen "Wanted: Mat!" ikke kunne gjennomføres under visse forhold.
- I Bleak Beach kunne visse handlinger forhindre at forespørselen "Bassengreparasjon nødvendig!" ble vist.
- På Bleak Beach var det noen ganger umulig for spilleren å få Happiny til å følge seg etter å ha fullført forespørselen "Pool repair needed!".
- I Sparkling Skylands, under forespørselen "Pokémon Center-turguide!", kunne det å utføre visse handlinger hindre spilleren i å ha Tinkmaster med seg, noe som gjorde forespørselen umulig å gå videre.
- Hvis man utførte visse handlinger, ville professor Tangrowth slutte å dukke opp.
- Hvis visse Pokémon ventet på å dukke opp, ville andre Pokémon noen ganger heller ikke dukke opp.
- Å utføre visse handlinger kunne gjøre Peakychu, Chef Dente og Tinkmaster ute av stand til å forlate byen, noe som hindret forespørsler i å bli gjennomført.
- Under visse forhold kunne det å plukke opp et forflytningssett (forbered) etterlate seg uforgjengelige plattformer.
- Å få tilgang til Pokémon Center PC med visse lagringsdata ville føre til at spillet frøs.
- Under hendelser i spillet, ville gjenoppbygging av et Pokémon-senter ved hjelp av visse handlinger føre til at dekorasjonene virket flytende.
- Under hendelser i spillet kunne det ikke gjennomføres handler på Pokémon-sentrene på Cloud Islands.