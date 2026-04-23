Pokémon Pokopia løser noen irriterende fremgangssproblemer og forskjellige bugs

Nintendo har benyttet anledningen til å dele rettelser for flere av sine siste utgivelser. Etter å ha allerede sett patch 1.0.1 kommer for Tomodachi Life: Living the Dream, er det nå turen til selskapets store overraskelse for 2026, Pokémon Pokopia.

Tittelen, utviklet i samarbeid med Koei Tecmo, tilbyr et helt annet syn på Pokémon-verdenen og utforsker den sammen med dens skapninger sammenlignet med hva vi er vant til. Imidlertid betyr denne nye tittelen også å håndtere noen uventede problemer og irriterende feil som gradvis blir løst.

I dag lanseres Pokémon Pokopia oppdatering 1.0.4, og ifølge oppdateringsnotatene på Nintendo of America's supportside kan vi forvente oss rettelser som omplassering av Pokémon-sentre under hendelser, at Pokémon dukker opp igjen etter visse hendelser, og rettelser på oppgaver som for eksempel på stranden. Du finner listen over rettelser nedenfor.

Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22. april 2026) Oppdateringsnotater

Vi har implementert forbedringer for å løse følgende problemer :



Du kan nå flytte Pokémon-sentre mens det pågår hendelser i spillet.



I tillegg har følgende problemer blitt løst.