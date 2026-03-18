Pokémon Pokopias tidligere bekreftede patch har landet med noen få ekstra justeringer

På slutten av forrige uke, vi berørte kort på den planlagte første post-lanseringen patch for Pokémon Pokopia, som dekker notater som lovet å håndtere irriterende tre-klatring Squirtles, feil oppført Spinarak informasjon, og visse quest mål ikke blir aktivert. Nå har denne oppdateringen kommet og har faktisk noen ekstra tillegg inkludert i den.

Som det ikke ble bekreftet før, har ver. 1.0.2 av spillet også adressert noen forvirrende forespørsler om oppdragsprogresjon som kan bli lagt merke til hvis spillere plasserer blokker for å dekke visse blokker i spillet. Disse to justeringene forklares som sådan :



Under forespørselen "Rock Smash your way to treasure!" i Withered Wasteland, hvis spilleren plasserer andre blokker over de sprukne blokkene i nærheten av Hitmonchan, blir det vanskelig å forstå hvordan man skal komme videre med forespørselen.



Under forespørselen "Til Snorlax!" i Bleak Beach, hvis spilleren plasserer andre blokker over de sprukne blokkene i nærheten av Snorlax, blir det vanskelig å forstå hvordan man går videre med forespørselen.



Når det gjelder de andre delene av lappen, som vi ble informert om i forrige uke, kan de offisielle notatene sees nedenfor.



Under forespørselen "Hjelp til å lage et hjem!" i Withered Wasteland kan Squirtle bevege seg på toppen av et tre og bli umulig å snakke med, noe som forhindrer fremgang.



Under forespørselen "Finn Pokémon-senteret!" i Bleak Beach, hvis de sprukne blokkene på broen er ødelagt før professor Tangrowth krysser broen, vil det bli vanskelig å gjøre fremskritt med forespørselen.



Under forespørselen "Finn Pokémon-senteret!" i Bleak Beach, kan en spesifikk sekvens av handlinger forhindre at professor Tangrowths broreparasjonsforespørsel utløses, noe som forhindrer fremgang.



I Rocky Ridges kan en bestemt rekkefølge av handlinger forhindre at hendelsen der spilleren møter Rotom oppstår.



Under forespørselen "Rydd stien!" i Rocky Ridges, hvis forespørselen utløses under visse forhold, vil det bli vanskelig å gjøre fremgang på forespørselen.



Spinaraks type er feil oppført i Pokédex.



