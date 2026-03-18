Pokémon Pokopias tidligere bekreftede patch har landet med noen få ekstra justeringer
Et par forvirrende quest problemer har blitt taklet også.
På slutten av forrige uke, vi berørte kort på den planlagte første post-lanseringen patch for Pokémon Pokopia, som dekker notater som lovet å håndtere irriterende tre-klatring Squirtles, feil oppført Spinarak informasjon, og visse quest mål ikke blir aktivert. Nå har denne oppdateringen kommet og har faktisk noen ekstra tillegg inkludert i den.
Som det ikke ble bekreftet før, har ver. 1.0.2 av spillet også adressert noen forvirrende forespørsler om oppdragsprogresjon som kan bli lagt merke til hvis spillere plasserer blokker for å dekke visse blokker i spillet. Disse to justeringene forklares som sådan :
- Under forespørselen "Rock Smash your way to treasure!" i Withered Wasteland, hvis spilleren plasserer andre blokker over de sprukne blokkene i nærheten av Hitmonchan, blir det vanskelig å forstå hvordan man skal komme videre med forespørselen.
- Under forespørselen "Til Snorlax!" i Bleak Beach, hvis spilleren plasserer andre blokker over de sprukne blokkene i nærheten av Snorlax, blir det vanskelig å forstå hvordan man går videre med forespørselen.
Når det gjelder de andre delene av lappen, som vi ble informert om i forrige uke, kan de offisielle notatene sees nedenfor.
- Under forespørselen "Hjelp til å lage et hjem!" i Withered Wasteland kan Squirtle bevege seg på toppen av et tre og bli umulig å snakke med, noe som forhindrer fremgang.
- Under forespørselen "Finn Pokémon-senteret!" i Bleak Beach, hvis de sprukne blokkene på broen er ødelagt før professor Tangrowth krysser broen, vil det bli vanskelig å gjøre fremskritt med forespørselen.
- Under forespørselen "Finn Pokémon-senteret!" i Bleak Beach, kan en spesifikk sekvens av handlinger forhindre at professor Tangrowths broreparasjonsforespørsel utløses, noe som forhindrer fremgang.
- I Rocky Ridges kan en bestemt rekkefølge av handlinger forhindre at hendelsen der spilleren møter Rotom oppstår.
- Under forespørselen "Rydd stien!" i Rocky Ridges, hvis forespørselen utløses under visse forhold, vil det bli vanskelig å gjøre fremgang på forespørselen.
- Spinaraks type er feil oppført i Pokédex.
