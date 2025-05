Prime Videos Fallout kan gå i fem eller seks sesonger

HQ

Nylig ble den andre sesongen av Prime Videos Fallout -serie ferdig innspilt, noe som gjør at det ligger godt til rette for en premiere i 2026, eller kanskje til og med tidligere hvis ting går veldig greit. Uansett, med tanke på den voldsomme suksessen med den første sesongen og det faktum at den andre sesongen ble fremskyndet, er du kanskje nysgjerrig på planene for en tredje sesong, og kanskje til og med en fjerde og videre også...

En av hovedrolleinnehaverne, Aaron Moten, kjent for å spille Maximus i serien, uttalte nylig på Comic Con Liverpool at han opprinnelig ble fortalt hva sluttpunktet for serien skulle være, og at dette ikke har endret seg ennå. Han bemerker at Fallout kan gå i fem eller seks sesonger.

Som fanget av Reddit-brukeren TOZAR_N7, uttalte Moten: "Da jeg signerte for å gjøre serien, ville vi ha et startpunkt, og de ga meg sluttpunktet. Det sluttpunktet har ikke endret seg, men det er sesong 5, sesong 6, et slags sluttpunkt. Vi har alltid visst at vi kommer til å ta oss god tid med utviklingen av karakterene."

Blir du glad for å høre at Fallout forhåpentligvis vil fortsette å gå i mange år fremover?