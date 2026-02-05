Prince of Persia-skaperen kommenterer den "skuffende" kanselleringen av The Sands of Time Remake i siste øyeblikk

HQ

For et par uker siden tok Ubisoft en avgjørelse som opprørte mange. Til tross for utallige rykter om at Prince of Persia: The Sands of Time Remake var rett rundt hjørnet, ble spillet kansellert i siste øyeblikk, sammen med en håndfull andre uannonserte prosjekter, mens det også ble lovet massiv omstrukturering for den franske spillgiganten.

Nyheten er fortsatt ganske rå for mange, med troen på Ubisoft på et lavmål, og etter de "ødeleggende" kommentarene fra stemmeskuespilleren i The Sands of Time Remake, har nå Prince of Persias faktiske skaper også delt noen tanker.

På sin personlige blogg har Jordan Mechner, som ikke har jobbet i videospillbransjen på mange år, publisert noen tanker der han beskriver kanselleringen som "skuffende".

Han fortsetter med å dele sin sympati med utviklerne som har blitt påvirket som "å ha et prosjekt drept er en brutal opplevelse." Dette førte til en lengre uttalelse som la til følgende.

"Det er tøft å plutselig ta inn over seg at de siste fire årene med hardt arbeid som du var stolt av, og som du gledet deg til å se ute i verden som ditt nye visittkort, nå aldri vil se dagens lys. Ord som tap og sorg kan virke overdrevne, men kunstnere legger hele sitt hjerte i arbeidet sitt. Minner om kvelder og helger tilbrakt i atelieret i stedet for hjemme med sine kjære, ofre som føltes verdt det der og da, blir bare enda mer smertefulle i ettertid, når objektet ikke lenger eksisterer."

Når det gjelder hva Mechner jobber med akkurat nå, er han snart klar til å debutere med en grafisk roman som utspiller seg i Prince of Persia-universet, en bok som forventes å komme ut i 2026 og som vil bli vist frem på Replay i Wien i slutten av februar.

Til tross for de tøffe nyhetene for Prince of Persias plass i spillverdenen, avslutter Mechner med noen positive tanker, og legger til nedenstående.

"Når det gjelder Prince of Persia, til tross for denne månedens nedtur, føler jeg at de langsiktige utsiktene gir grunn til håp. Fellesskapet av fans og utviklere som har vokst opp rundt prinsen, har en uslukkelig kilde av lidenskap, talent og besluttsomhet. Tålmodigheten vår ble nylig belønnet med de fantastiske Prince of Persia: The Lost Crown og The Rogue Prince of Persia. Jeg vet at den vil bli belønnet igjen."