Prince of Persia: The Lost Crown - Tips og triks for å erobre Qaf-fjellet

Prince of Persia -serien er tilbake i den godt mottatte Prince of Persia: The Lost Crown. I 2D-actioneventyret Metroidvania begir spillerne seg til den tidsødelagte regionen Mount Qaf i et forsøk på å redde den ikoniske Prince fra bortførere. Denne utfordrende og til tider kompliserte historien er tilgjengelig for spillere i dag i en Early Access-versjon, og vi har kommet med noen tips og triks basert på vår tid med Ubisofts spennende tittel.

Bruk guidet utforskningsmodus

Det kan virke dumt, men noe av det beste du kan gjøre før du starter eventyret ditt på The Lost Crown, er å stille inn Exploration Mode til Guided. Dette gjør det enklere å se hvor du har vært og hvor du ikke har vært på verdenskartet, samtidig som du kan se hvilken retning du bør gå i uten å måtte åpne verdenskartet ofte for å få hint om riktig retning. Guided er nyttig, rett og slett, og vi kan ikke anbefale det nok for en første gjennomspilling av spillet.

Gå utenfor allfarvei

Det kan også virke dumt å si dette, men det kan være fristende å bare følge hovedfortellingen og fortsette å krysse av for de viktigste oppdragene. Det er selvsagt veldig viktig å gjøre det, men en av de beste metodene du kan bruke for å sikre at Sargon stadig blir bedre og dyktigere i kamp, er å vandre utenfor allfarvei, utforske ruter som gir deg mulighet til å finne kister, beseire sidebosser, fullføre sekundæroppdrag og finne oppgraderinger for helse og lignende underveis. Dette kan ta litt tid, men du vil virkelig merke det senere i spillet når noen svært tøffe fiender begynner å dukke opp.

Kjøp permanente oppgraderinger

Når du har låst opp Haven, vil Sargon møte et par selgere som lar ham bruke sine hardt opptjente krystaller på oppgraderinger, amuletter, Xerxes og andre godbiter. Hvis du har ressurser til det, bør du først og fremst kjøpe oppgraderinger som forbedrer Sargon betydelig. Det betyr at du må skaffe deg flere og mer effektive miksturer, dødeligere sverd og andre våpen, og til og med forbedrede amuletter. Hvis du ikke har ressurser til slike oppgraderinger, bør du spare og vente til du kan kjøpe en viktig oppgradering i stedet for å kjøpe enda en amulett.

Bruk ulvebrudens amulett

Hvordan avgjør du hva som er den beste amulettkombinasjonen? Hvilke amuletter er bedre enn andre? Generelt sett er de beste amulettene de som passer til hvordan du liker å spille spillet. Men det finnes én amulett som er fantastisk til å hjelpe deg med å generere Athra. Wolf-Bride-amuletten er ideell for alle som har problemer med å generere Athra, ettersom den lar deg konvertere en del av skaden du tar til Athra, og tro oss, dette kommer til å være en livredder i bosskamper mot fiender som bruker angrep som er vanskelige å unngå. Du finner denne etter å ha beseiret villsvinbossen i Soma Tree -regionen på kartet tidlig i spillet.

Bahmans pust er en livreddende bølge tidlig i spillet.

Tidlig i historien, når du bare har et begrenset antall potions og heller ikke har så mange unike evner og våpen til rådighet, kan det være vanskelig å holde helsestangen oppe. En utrolig nyttig måte å løse dette på er å bruke Bahman's Breath Athra Surge. Denne evnen gjør det mulig for Sargon å generere et helbredende basseng som fyller opp helsestangen i en viss periode, og er et godt alternativ til å bruke en av de viktige helbredende miksturene dine. Når du kombinerer dette tipset med Wolf-Bride-amulett-tipset ovenfor, bør du ikke ha noe problem med å generere Athra som trengs for å rutinemessig kaste Bahman's Breath og holde deg frisk, spesielt i tidlige sjefskamper.

Bruk Athra Surges for å bryte opp en fiendes strømning.

I tillegg til å gjøre mye skade, er offensiv Athra Surges også svært nyttig for å sinke en fiende. Hvis du har å gjøre med en fiende med skjold eller en motstander som liker å bevege seg mye og gjør det vanskelig for deg å holde dem fast, er en god metode for å ta brodden av flyten deres å treffe dem med en Athra Surge. Dette kan være den billigere Verethragna's Smite, eller til og med et av de dyrere nivå 3-trekkene som Bahamut's Rage. Uansett hva du har tilgjengelig, kan du bruke en Athra Surge og ta en pustepause hvis du trenger et øyeblikk til å heles eller samle deg.

Betal inn samleobjektene dine

Det finnes noen få samleoppdrag i The Lost Crown, og ett av dem går ut på å finne forskjellige sandkrukker rundt omkring på Mount Qaf. Selv om du kanskje tenker på dette som et rent samleoppdrag - og det er det på en måte også - kan du også få belønninger for fremgangen din. Innimellom kan du dra til profetirommet øst for Haven og veksle inn krukkene du har samlet så langt, mot en rekke belønninger, blant annet amuletter, krystaller og Soma Tree Petals.

Bruk Vandrerens øye

Ubisoft har forsøkt å fjerne noe av frustrasjonen over Metroidvania ved å la spillerne ta bilder av blindveier og gåter som må løses, ved hjelp av mekanikken Eye of the Wanderer. Kort sagt, ikke glem å bruke denne funksjonen. Den vil være en livredder for å minne deg på hvor du må gå tilbake når du tilegner deg nye ferdigheter og evner, og den er nyttig for å holde styr på gåteløsninger og andre hemmeligheter som finnes rundt omkring på Mount Qaf.

Forhåpentligvis kan disse tipsene og triksene hjelpe deg på din ferd gjennom Mount Qaf.