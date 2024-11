Private Division solgt av Take-Two til en ukjent part

HQ

Tidligere i år gikk Take-Two hardt ut mot sine indie-utviklere, og stengte Roll7 (best kjent for OlliOlliand Rollerdome) og Intercept Games (Kerbal Space Program). De la også ned Private Division i juni, og studioets fremtid er helt ukjent.

Som det er bekreftet i en ny finansiell rapport, har Take-Two imidlertid solgt Private Division til en ukjent kjøper. Med det går Game Freaks Project Bloom og Tales of the Shire. Private Division vil fortsette å støtte Moon Studios ' No Rest for the Wicked, men det spillet er ikke en del av salgsavtalen.

I samme rapport fikk vi også bekreftet at Grand Theft Auto VI fortsatt kommer neste høst, og at Red Dead Redemption-serien nærmer seg 100 millioner solgte eksemplarer.