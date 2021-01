Du ser på Annonser

I desember fikk vi en ny trailer fra Returnal som avslørte at det som er ett av mine mest etterlengtede spill i 2021 skulle slippes eksklusivt til PlayStation 5 den 19. mars, men som alt annet i år har planene blitt endret.

Finnene i Housemarque har bestemt seg for å utsette Returnal til den 30. april for å forsikre seg om at spillet lever opp til kvaliteten studioet er kjent for, så vi må altså vente seks uker lenger enn først planlagt.