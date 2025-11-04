PUBG Global Championship 2025: Her er de kvalifiserte lagene og de arrangerte gruppene
Det store arrangementet starter i slutten av måneden og avsluttes i midten av desember.
Det er ett stort arrangement igjen i konkurransesesongen 2025 PUBG: Battlegrounds. The PUBG Global Championship 2025 vil skje om noen uker, med handlingen som begynner 28. november og slutter 14. desember, hvor de kvalifiserte 33 lagene vil kjempe for en del av en premiepott på 1.5 millioner dollar personlig i Bangkok, Thailand.
Nå som sesongens siste Global Series -turnering også er avsluttet, vet vi de 33 deltakende lagene og til og med hvilke grupper de er ordnet i. Sjekk ut den informasjonen nedenfor.
PGC 2025 kvalifiserte lag og grupper:
Gruppe A:
- Twisted Minds
- DN Freecs
- 17Gaming
- Gen.G Esports
- The Expendables
- eArena
- Sharper Esport
- Furia
- Al Qadsiah
- Geekay Esports
- SlamG
- Winordie
- JDG Esports
- Four Angry Men
- T1
- FN Pocheon
Gruppe B
- Virtus.pro
- Team Falcons
- Forest Natural Gaming
- BB Team
- Theerathon Five
- Anyone's Legend
- Team Liquid
- Mission Ready International Alliance
- ROC Esports
- FaZe Clan
- Natus Vincere
- Petrichor Road
- Game Start Win
- Endre spillet
- Baegopa
- AZLA Pentagram
Det eneste laget som ligger utenfor er Full Sense, som har kvalifisert seg ved å være det best rangerte laget fra vertsregionen. Det er foreløpig uklart hvordan dette laget vil bli seedet i gruppene eller i den videre turneringen.
Hvem tror du er favoritten til å vinne PGC 2025, kanskje Global Series 9-vinneren Twisted Minds eller Global Series 10-vinneren Virtus.pro?