PUBG Global Championship 2025: Her er de kvalifiserte lagene og de arrangerte gruppene

HQ

Det er ett stort arrangement igjen i konkurransesesongen 2025 PUBG: Battlegrounds. The PUBG Global Championship 2025 vil skje om noen uker, med handlingen som begynner 28. november og slutter 14. desember, hvor de kvalifiserte 33 lagene vil kjempe for en del av en premiepott på 1.5 millioner dollar personlig i Bangkok, Thailand.

Nå som sesongens siste Global Series -turnering også er avsluttet, vet vi de 33 deltakende lagene og til og med hvilke grupper de er ordnet i. Sjekk ut den informasjonen nedenfor.

PGC 2025 kvalifiserte lag og grupper:

Gruppe A:



Twisted Minds



DN Freecs



17Gaming



Gen.G Esports



The Expendables



eArena



Sharper Esport



Furia



Al Qadsiah



Geekay Esports



SlamG



Winordie



JDG Esports



Four Angry Men



T1



FN Pocheon



Gruppe B



Virtus.pro



Team Falcons



Forest Natural Gaming



BB Team



Theerathon Five



Anyone's Legend



Team Liquid



Mission Ready International Alliance



ROC Esports



FaZe Clan



Natus Vincere



Petrichor Road



Game Start Win



Endre spillet



Baegopa



AZLA Pentagram



Det eneste laget som ligger utenfor er Full Sense, som har kvalifisert seg ved å være det best rangerte laget fra vertsregionen. Det er foreløpig uklart hvordan dette laget vil bli seedet i gruppene eller i den videre turneringen.

Hvem tror du er favoritten til å vinne PGC 2025, kanskje Global Series 9-vinneren Twisted Minds eller Global Series 10-vinneren Virtus.pro?