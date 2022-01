Racing Dreams: Kommende spill

HQ

Gran Turismo 7

4. mars er Polyphony tilbake med det neste nummererte spillet i Gran Turismo-serien, og her på Gamereactor gleder vi oss til å slå klørne i det kommende PS5-spillet. Det vil være 30+ baner i forskjellige varianter og 420 biler som både er lånt fra Gran Turismo 6 og Gran Turismo Sport, men også bygget fra grunnen av for å utnytte kraften til PlayStation 5. Fysikken ser ut til å bli av den litt enklere sorten i forhold til Gran Turismo Sport med spillseriens tidligere så ikoniske understyrte biler som suser rundt med skrikende dekk gjennom hver eneste lille kurve, og grafisk har vi ennå ikke sett noe fra dette spillet som umiddelbart imponerer. Det som derimot gjør oss klart mer begeistret enn utseendet er fokuset på styling og tuning, som ser ut til å være skikkelig utviklet denne gangen.

F1 2022

Til tross for en litt turbulent start på Codemasters' offisielt lisensierte Formel 1-serie for ti år siden, har de virkelig funnet gnisten i det siste, og fjorårets F1 2021-spill var intet mindre enn stråøende. Fansen har imidlertid bedt om mer realisme, og Codemasters ser ut til å investere i dette før høstutgivelsen. De nye 2022-bilene (som er mindre og svakere med anke på motorytelse og med en annen type aerodynamikk som vil tillate tettere, strammere, mer spennende racing, med flere forbikjøringer) vil selvfølgelig være med og vi ser frem til hva Codemasters har å tilby her.

Assetto Corsa 2

Da det lille italienske studioet Kunos i 2020 kunngjorde at de jobbet parallelt med å vedlikeholde og forbedre Assetto Corsa Competizione og utvikle Assetto Corsa 2, sa de at spillet tidligst ville være ferdig innen sommeren 2023, men det finnes nå gjensidige rykter om at vi kan få et nytt Assetto til høsten. Kunos har tilsynelatende utviklet en moderne versjon av deres egen grafikkteknologi, som ble brukt i deres første spill. De skal ha fortsatt å bygge på det solide, populære grunnlaget som spillet hviler på, med mod-støtte og et stort utvalg av biler og klasser. De har også selvsagt lært mye av arbeidet med dekkfysikk som de gjorde sammen med det offisielle GT3-sirkuset i Assetto Corsa Competizione. Forhåpentligvis stemmer ryktet.

Dirt Rally 3.0 WRC

Til tross for mangelen på etapper i Dirt Rally 2.0 og mangelen på lisensierte, moderne WRC-biler, er Dirt Rally 2.0 den beste rallysimulatoren som noen gang er utgitt. Det ryktes teamet har vokst enormt innen det tredje, som vil være Codemasters' første lisensierte, offisielle WRC-spill noensinne. Nesten 40 personer har de siste 16 månedene kun jobbet med å gjenskape ekte rallyetapper fra WRC-sesongen 2022, og spillet vil inneholde mer enn 50(!) ekte etapper, modellert og gjenskapt med en detaljrikdom og presisjon som ingen har sett før i et rallyspill av denne art. Det ryktes også at Codemasters har omarbeidet asfaltfysikken skikkelig, forbedret grusfølelsen og forbedret lydaspektet, som allerede er helt fantastisk i Dirt Rally 2.0.

WRC 11

Jeg ønsker ikke være en slags KT Games-grinch her, for jeg mener at studioet i seg selv har forbedret seg i jevnt tempo gjennom årene og gitt ut noen klart underholdende rallyspill. Men WRC 10 var tydeligvis uferdig, visuelt stygt og dårlig sammensatt med tanke på fysikk, generell støtte for ratt/pedaler, og den magre, svake force-feedbacken som var inkludert gjorde at jeg ikke lenger har tålmodighet til KT Games' WRC-franchise. Jeg har gitt opp. Og jeg har allerede gitt opp WRC 11 selv om jeg ikke aner hva det vil tilby. Gitt at teamet som lager disse dårlige lisensspillene åpenbart ikke har tid til å gjøre mye nytt, kan vi anta at det blir en slags gjenutgivelse av WRC 10, og det er garantert ikke noe jeg kommer til å vente ivrig på.

Need for Speed 2022

Etter noen ganske intetsigende Need for Speed-spill, mistet Gøteborg-baserte Ghost Games lisensen til en av EAs eldste spillserier og fungerer i dag som hjelpestudio for Battlefield-teamet, mens de britiske Burnout-utviklerne Criterion har tatt tilbake Need for Speed. Mange fans har skreket i over et tiår etter Underground 3, men gitt hvor lite EA ser ut til å lytte til spillerne, har jeg vanskelig for å se at spillet noen gang blir en realitet. Jeg tipper i stedet at Criterion har sett både én og 7000 ganger på Forza Horizon og at de vil tilby en åpen spillverden basert på et ekte sted hvor vi vil kunne kjøre rundt (online) og bli jaget av politiet. Vi får nok vite mer i sommer, kanskje under E3.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Kylotonn Games, KT Games, som utvikler blant annet WRC-spillserien, har de siste årene også jobbet med et helt nytt spill i Test Drive-serien. Sist vi fikk smake på den frie, åpne og til tider meningsløse racingen i Test Drive var for elleve år siden med Test Drive: Unlimited 2 som var et skikkelig stort svik på alle måter. Senere i år kommer spillserien tilbake. Solar Crown vil inkludere en 1:1-gjenskapning av hele Hong Kong Island og mange detaljer er lovet i tillegg til fysikkmotoren fra WRC 8.

Dakar Desert Rally

Snowrunner-studioet Sabre Interactive gjør seg sakte men sikkert klar til å slippe Dakar Desert Rally-simulatoren denne høsten, som ser ut til å være et veldig ambisiøst spill. Dakar 18-teamet er nå en del av Sabre og sammen med folkene bak Snowrunner har de bygget en fysikkmotor som sies å kunne gjenskape en realistisk kjørefølelse på sand og stein samt en rekke kjøretøy som inkluderer jeeper, buggies, motorsykler og lastebiler.

Mario Kart 9

Det har snart gått åtte(!) år siden Mario Kart 8 ble utgitt første gang, og det faktum at vi fortsatt ikke har sett oppfølgeren føles litt bisart, for å være ærlig. Men ja, rykter angående utviklingen av Mario Kart 9 ble lekket nylig og tilsynelatende vil det snart bli ferdigstilt og visstnok utgis i sommer med en spillmessig "twist". Jeg tipper at "twisten" inkluderer muligheten til å gjøre om kartene til fly på utvalgte deler av banene, litt som i Team Sonic Racing.

Kartkraft

Endelig er det tid for at early access-suksessen Kartkraft ferdigstilles i løpet av 2022, noe vi her i Gamereactor ser veldig frem til. Kartkraft er en flott simulering av karting med alt det grepet, og all den downforcen og den rå, nedstrippede, rene racingfølelsen som du får i ekte konkurranse-karting.

Grid Legends

Grid (2019) var akkurat som Dirt 5 et tørt og kjedelig (etter min mening) arkaderacingspill, og kommende Grid Legends ser ikke så mye bedre ut. Codemasters' smale, fiktive bybaner er alltid ultrakjedelige, og hele greia med lastebiler mot gatebiler ser også ganske kjedelig ut. Historiemodusen ser imidlertid ganske interessant ut. Kanskje sterke karakterer og en god, belønnende og utfordrende struktur i karrieremodusen kan redde det?

Forza Motorsport 8

Forza Motorsport 6 og spesielt Forza Motorsport 7 i denne langvarige spillserien var ikke særlig gode spill. Forza Motorsport 7 var ærlig talt, i ettertid, ganske dårlig, og forhåpentligvis forstår Turn 10 det og er klare til å gjøre det åttende spillet til noe som går helt tilbake til fundamentet til Forza Motorsport 4. Mikrotransaksjonene må bort, og de forferdelige spillerkortene må absolutt legges igjen også, og fokuset bår igjen være på en realistisk, fysisk dekkmodell med data fra Pirelli. Ekte, ren, realistisk simracing er det fansen, og jeg, virkelig ønsker fra Forza 8. Turn 10 har som mål å konkurrere med spill som Assetto Corsa Competizione, iRacing og Automobilista 2 ifølge deres eget utsagn i stedet for Gran Turismo 7, og vi i Gamereactor synes det høres veldig bra ut. Vi tipper at vi vil finne ut mer til våren/sommeren og at Forza Motorsport 8 forhåpentligvis slippes en gang i oktober eller november.