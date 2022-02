Racing Dreams: Verdens beste partyracing

HQ

10. Rock n 'Roll Racing (Mega Drive / Super Nintendo)

I dag er Blizzard mest kjent for World of Warcraft, Starcraft og Overwatch, men en gang for mange år siden gjorde de seg bemerket ved hjelp av partyracingspillet Rock n 'Roll Racing, der fire Mad Max-inspirerte terrengkjøretøy kjørte rundt på små og smale baner til tonene av blant annet Black Sabbath og Deep Purple. Det var ikke superbra og var ikke superraskt, men spillmekanikken var strålende og innrammingen var perfekt.

9. Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PS4 / Xbox One)

Crash Team Racing ble utgitt på PlayStation i 1999 og var en veldig hyggelig overraskelse og kanskje den beste Mario Kart-klonen på det tidspunktet, bortsett fra Diddy Kong Racing. Nøyaktig 20 år senere tilbød Activision en overdådig remake som skiller seg ut som et av de mest suksessfulle partyracingspillene de siste årene. Crash Team Racing krever mer dyktighet enn nesten alle familiefokuserte kart-spill, siden det går lynraskt og er strålende presentert, og derfor ender dette på vår niendeplass.

8. Wrecked (Xbox 360)

Fra folkene bak indie-hiten Mashed, og som en gang utviklet Micro Machines og Micro Machines II på vegne av Codemasters, var Wrecked på Xbox 360 buggy og ustabilt, men samtidig var det absurd vanedannende om man spilte med tre venner. En perfekt blanding mellom velbalansert banedesign, akkurat passe racingtempo i forhold til spillmekanikken og morsomme våpen gjorde dette til en tidløs partyklassiker.

7. Wave Race 64 (Nintendo 64)

Hvor mange husker det hvite pulveret som fylte den lille koppen rundt den analoge stikken på Nintendo 64-kontrolleren? For vår del ble det meste av den dritten produsert da vi spilte det helt geniale partyracingspillet Wave Race 64, som for sin tid var nyskapende og inneholdt vannfysikk som aldri hadde vært sett før. Nintendo lyktes uforskammet med å blande hastighet, ferdighetskrav og ren flerspillergalskap i en cocktail som skiller seg ut som et av deres beste spill i alle kategorier. Synd at oppfølgeren var relativt blek og at Wave Race fort ble glemt etter det.

6. Super Mario Kart (Super Nintendo)

I dag byr ikke det originale Mario Kart på så mye underholdning, men på toppen av dets eksistens var det helt utrolig. Det ga oss mange nye funksjoner, og kampdelen var en så unik og vellykket idé at den fortsatt er en permanent del av Mario Kart-serien.

5. Diddy Kong Racing (Nintendo 64)

En gang i tiden var Rare det studioet som på mange måter hentet ubegrensede mengder inspirasjon fra Nintendos egne spill, og gjorde det til noe fantastisk. Donkey Kong Country, Banjo Kazooie og Diddy Kong Racing var klare, åpenbare bevis på dette, og som et partyracingspill er det vanskelig å nekte Diddy en plass på denne lista. Topp spillbarhet og tidløs banedesign gjorde dette til en umiddelbar favoritt.

4. Mashed: Fully Loaded (Xbox / PS2)

Det lille seksmannsteamet Xplosiv Games tok suksessen til 2004s partyspill og lastet på med dobbelt så mye innhold i det vi anser som det fjerde beste partyracingspillet gjennom tidene og en tittel vi fortsatt savner i dag. Den superglatte isbanen, som i grunnen bestod av to evig lange rette strekninger og to trange hårnålskurver, fremstår som den partyracingbanen vi i Gamereactor brukte mest tid på, og dermed noe vi har tonnevis av fantastiske spillminner fra.

3. Mario Kart 8: Deluxe (Wii U / Switch)

Det er nå åtte (!) år siden Mario Kart 8 ble utgitt første gang og til tross for dette føles det like fresht i dag som det gjorde i 2014, noe som sier mye om dette mesterverket. Deluxe-utgaven på Switch er selvfølgelig den beste utgaven av Marios åttende racingfest, og vi her på Gamereactor spiller dette regelmessig fortsatt. Bare det grunnleggende konseptet som gjør at en femåring kan kjøre uten problemer og ha det gøy i 50cc-klassen samtidig som det kan utfordre fanatiske sim-racere med sitt geniale fokus på drifting og å finne snarveier, gjør det til vår soleklare treer her.

2. Micro Machines II: Turbo Tournament (Mega Drive / Super Nintendo)

Codemasters' gamle Mega Drive-klassiker (med kassetten som hadde to ekstra kontrollerinnganger, som gjorde dette spillet til 16-bit-seriens utvilsomt fremste partyspill) står fortsatt i dag som ikonisk. Selv om det var håpløst vanskelig og bemerkelsesverdig variert, tilbød dette spillet finjustert spillmekanikk og strålende banedesign.

1. Mario Kart 64 (Nintendo 64)

Battle i Mario Kart 64 sammen med tre venner skiller seg ut som en av tidenes beste partyspillopplevelser. Å suse rundt på Battle-banen "Block Fort", for å prøve å komme til toppen av de forskjellige fargede tårnene for å få oversikt over hvor de tre andre er, og deretter angripe ved å hoppe ned på bakken mens du skyter skallet i luften, er noe som ingen spill av denne typen siden har klart å toppe.