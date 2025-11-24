Rykte: Assassin's Creed: Black Flag Remake lanseres før april

HQ

Vi har hørt rykter om Assassin's Creed IV: Black Flag Remake en god stund nå, og likevel har Ubisoft fortsatt ikke kunngjort prosjektet. Det antas imidlertid at vi kan høre mer om det veldig snart, da utgivelsen kanskje ikke er for langt unna.

Ifølge en rapport fra Insider Gaming vil Assassin's Creed IV: Black Flag-remaken lanseres før 31. mars 2026. I Ubisofts nylige økonomiske data avslørte utgiveren at det fortsatt hadde ett uanmeldt prosjekt satt for dette regnskapsåret, og Insider Gaming mener det er Assassin's Creed IV: Black Flag-remaken.

Som et av de mest elskede AC-spillene utenfor Ezio-trilogien, virker Assassin's Creed IV: Black Flag som det perfekte valget for en nyinnspilling. Selv om vi har hørt nesten definitiv bekreftelse på at det er ekte, er vi imidlertid ikke i ferd med å telle kyllinger, og venter på en offisiell bekreftelse før vi begynner å bli ville.