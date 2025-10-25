South of Midnight-skuespillerinne spilte hovedrollen i et kansellert 2K-spill som høres ut som Bioshock 4

HQ

Hvor er Bioshock 4? Dette er et spørsmål som mange av oss har stilt i år etter år. Det har nesten ikke vært noen offisiell informasjon om spillet, og kun lekkasjer og rykter har vekket interessen til fans over hele verden.

Tilbake i 2021 antydet et rykte at spillet skulle være basert i Antarktis, og at utvikleren Cloud Chamber skulle få den nødvendige tiden og ressursene til å lage et prosjekt som kunne leve opp til seriens standarder. Det gikk til og med rykter om at vi kunne få se spillet i 2022, noe vi nå vet var mildt sagt usannsynlig.

Siden den gang har historien vært den samme, og hvert eneste rykte har hevdet at prosjektet befant seg i et "utviklingshelvete". Dette var situasjonen i 2023, da en rapport kom ut og hevdet at arbeidet med spillet ble startet på nytt sommeren 2022, en ny utvikling som så ut til å holde ytterligere sannhet i 2024 da et lekket bilde dukket opp som angivelig var fra en demo av spillet i 2021 før reset-knappen ble knust.

Så går vi til sommeren 2025, da enda en rapport ser ut til å antyde at spillet fortsatt er i utviklingshelvete, ettersom den siste varianten har mislyktes i en gjennomgang, noe som fører til massive endringer på tvers av Cloud Chamber.

Så var Bioshock 4 noen gang i en betydelig tilstand? Tilsynelatende var det det. Nylig hadde vi luksusen å snakke med South of Midnight skuespillerinne Adriyan Rae, alt for å diskutere Compulsions spill og hennes fortjente nominasjon til en Golden Joystick. Som en del av det intervjuet spurte vi hvordan det var å jobbe med et videospill for første gang, som Rae overrasket oss med et bombeskall.

"Du vet, det er morsomt. Det er ikke mitt første. Det er ikke min første opplevelse. Det er bare den første som folk vet om, fordi jeg har jobbet i et spill som aldri har kommet ut."

Vi måtte naturligvis vite mer, og Rae delte deretter massevis av innsikt om et prosjekt som virkelig høres ut som et BioShock -spill.

"Jeg gjorde et spill, og det var med 2K productions. Jeg gjorde det i 2021, rett etter at jeg var ferdig med Chicago Fire. Det var det neste jeg gjorde. Og jeg var mellom det... Ja, 2021. Så jeg gjorde spillet. Jeg var assistenten til en skurk, som sidemannen som slo folk og ble satt til å gjøre alt drittarbeidet. Jeg var den personen. Jeg kunne sveve. Jeg hadde telekinese. Jeg kastet ting og slåss, og det var så gøy. Og så bare... Jeg vet ikke engang hva det heter. For de sier aldri hva det heter, og jeg kan ikke engang gå tilbake i e-postene mine, for alle er selvdestruerte. Så selv om noen skulle se etter, ville de si: "Nei, det skjedde aldri". De kan kanskje bevise at det aldri skjedde, men jeg vet at jeg var der."

Hva tror du, høres det ut som om Rae jobbet med 2021-versjonen av Bioshock 4, eller hadde 2K et ekstra hemmelig prosjekt på gang? Sjekk ut hele intervjuet med Rae nedenfor for mer om South of Midnight og hvordan spillet har guddommelige bånd til henne, og ikke glem å stemme på Rae i Golden Joysticks også.