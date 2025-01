Rapport: The First Descendant har mistet 96% av sine aktive spillere siden lanseringen

HQ

Mens det er mange samtaler for sent om tilstanden til Destiny 2 og hvordan det har blødd mange av spillerne sine de siste månedene, med nåværende tall som er en brøkdel av hva spillet er vant til, er dette faktisk en ganske vanlig felle for live looter-shooters å falle i. Og The First Descendant kan bevitne dette.

Actionspillet som debuterte om sommeren har mistet hele 96% av sine lanseringsaktive spillere, med Forbes som bemerker at spillertoppen på Steam er nede på 9,781, noe som er enormt langt fra toppen på 264,860.

Rapporten utdyper og oppgir at tallet kan endres avhengig av oppdateringer, men vi snakker ikke om feiende endringer i spillertallet som setter det tilbake på nivå med der det toppet seg, men snarere økninger i antall som kan se at tallet topper 26,000 26,000 i en travel periode, som i seg selv fortsatt er en 90% nedgang fra all-time peak.

Vi fant The First Descendant å være litt hit eller miss i løpet av vår gjennomgangsperiode, men hva synes du om Nexons looter-shooter?