Ratchet & Clank: Rift Apart lanseres på PC i juli

Vi nærmer oss Ratchet & Clank: Rift Apart sitt toårsjubileum, så det var ikke spesielt overraskende at ryktene om en PC-utgave fikk nytt liv da Nixxes antydet at de jobbet med en port for et par måneder siden. Nå er det offisielt.

PlayStation har gitt oss en trailer som bekrefter at Ratchet & Clank: Rift Apart kommer til PC 26. juli. Traileren avslører også at PC-versjonen vil ha ulåst bildefrekvens, enda bedre ray-tracing, støtte for ultrabrede skjermer og noen få andre forbedringer som vil gjøre et allerede nydelig og veldig underholdende spill enda penere og bedre.