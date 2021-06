I morgen lanseres altså endelig Ratchet & Clank: Rift Apart, og selv om Sony har vært veldig gavmilde med trailere den siste tiden har de selvsagt ikke tenkt å droppe en lanseringstrailer. Her får du se noen glimt av spillets første minutter, noe av variasjonen som venter senere i spillet og et par andre ting som gir en indikasjon på hva som gjør dette veldig bra. Om du liker det du ser er det også greit å minne om konkurransen vår hvor du kan vinne en utgave av spillet.