Real Madrid-debutant blir trakassert på nettet etter å ha bommet på et skudd i El Clásico mot Barcelona

Carlo Ancelotti trengte en vekker for Real Madrid søndag mot FC Barcelona. Kylian Mbappés hat-trick var ikke nok, og Ancelotti, som håpet på en scoring i siste liten, valgte Víctor Muñoz, en 21 år gammel egenutviklet spiller, til å komme inn som innbytter for Vinícius i det 88. minutt. Rett etter at han kom inn på banen i Montjuic, fikk han en klar sjanse da han ble stående alene foran Szczesny. Han bommet på skuddet, noe som kunne ha blitt 4-4 i el Clásico.

Víctor var nær ved å få en drømmedebut, men han bommet på skuddet. Han endte opp med å gråte etter kampen, men det verste kom senere, da noen sinte Real Madrid-fans fant kontoen hans på Instagram, og innleggene hans ble oversvømt av fornærmelser, og noen ba ham om å trekke seg. Han måtte deaktivere kommentarene på Instagram-kontoen sin.

Hvem er Víctor Muñoz, tidligere Barcelona-spiller som nå spiller på Real Madrids B-lag?

Muñoz, 21 år gammel, spiller for Real Madrid Castilla, Real Madrids B-lag, og han debuterte for hovedlaget i sluttminuttene av El Clásico. Et uvanlig valg for trener Carlo Ancelotti, som sjelden velger spillere fra B-laget(Raúl Asencio er det største unntaket, som rykket opp på hovedlaget på grunn av en skade fra Militao).

Ironisk nok ble Muñoz født i Barcelona i 2003, og spilte tidligere for FC Barcelonas ungdomslag. Han kom til Real Madrid i 2021, vant en Copa del Rey for ungdom, og debuterte for Real Madrid Castilla i 2023. Det er uvisst om venstrekanten vil inngå i Xabi Alonsos planer for neste sesong...