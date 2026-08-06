Real Madrid kunngjør offisielt historiens dyreste overgang: Diomande til 2033

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Real Madrid har endelig avsluttet en av de mange åpne sakene på transfermarkedet: signeringen av Yan Diomande. På en dag hvor de fleste fans følger nøye med på situasjonen rundt Vinícius og, fremfor alt, om Rodri kommer eller ikke, har Real Madrid kunngjort sin dyreste signering noensinne: en 19 år gammel ivoriansk kantspiller som nettopp har ankommet Madrid fra Leipzig, og som skal spille for Real Madrid frem til 30. juni 2033.

For knapt ett år siden spilte Diomande mot Real Madrid i Leganés (en annen klubb fra Madrid, nå i andre divisjon). Diomande spilte bare ti kamper for Leganés’ A-lag (han debuterte i et 3–2-tap mot Real Madrid 29. mars 2025) og ble solgt til RB Leipzig etter at Bundesliga-klubben betalte hans utkjøpsklausul på 20 millioner euro i juli 2025.

Ett år senere, der han scoret 12 mål og leverte 9 målgivende pasninger i Tyskland, samt debuterte i VM for Elfenbenskysten, har han blitt hentet av Real Madrid, etter at klubben betalte en fast sum på 125 millioner euro, med ytterligere 15 millioner euro i prestasjonsbaserte tillegg, noe som gjør den mest sannsynlige sluttprisen til rundt 135 millioner euro.

Manchester City og Liverpool hadde tilbudt 100 millioner euro for ham, men Real Madrid økte prisen, noe som gjør ham dyrere enn Jude Bellingham (103 millioner euro i 2023), Gareth Bale (101 millioner euro i 2013) og Eden Hazard (100 millioner euro i 2019). Til tross for noen hindringer i siste øyeblikk har Diomande allerede ankommet Madrid, hvor han vil spille frem til 2033 dersom han fullfører sin opprinnelige kontrakt.