Redaksjonens beste sommerspill

Vi er halvveis uti juli, og for mange er måneden forbundet med sommer, sol og ferie. Det er likevel ikke alltid at somrene her til lands leverer når det gjelder været, og noen ganger (som i år) byr sommeren på relativt liten reisevirksomhet. Heldigvis har de fleste av oss mer fritid når sommeren kicker inn, noe som også betyr mer tid til spill og gode spillopplevelser.

Gjennom årenes løp har vi i Gamereactor-redaksjonen spilt gjennom en hel del spill, og noen av disse spillene forbinder vi mer med sommer enn andre. Vi tok derfor runden og sjekket hvilke spill folk tenker på når vi snakker om spill og sommer. Hvilke spill skaper sommerfølelse for deg, uansett vær- og ferieforhold? Hvilke spill har du et ekstra nostalgisk forhold til fordi du spilte det en bestemt sommer? Kort sagt: Hvilke spill tenker du på når vi sier «spillsommer»?

Daniel

California Games

Sommer, sol, skateboard og frisbee. De gangene den norske sommeren ikke byr på varme og sol er det veldig kjekt å kunne reise over til spillverden og oppleve alt dette i California Games. Spillet ble først gitt ut i 1987, og har etter hvert blitt gitt ut til en rekke plattformer som Atari, NES og Sega Mega Drive. Skaffer du deg en Commodore 64 Mini i 2020 får du også med denne herligheten inkludert i pakken.

California Games består av seks forskjellige øvelser i X-games stil: BMX, skateboard, rulleskøyter, surfing, frisbee og "foot bag". Dette er en serie småspill som fikk uhorvelig mange timer på min Amiga 500 i oppveksten, og følelsen av å kaste seg perfekt for å motta en frisbee eller lande en serie med triks i halfpipen med skateboardet husker jeg den dag i dag. Spillet er enkelt, genialt og perfekt for en sommerkveld hvor temperaturen tilsier at det er bedre å sitte inne.

Anders

Å reise til varmere strøk er en ettertraktet aktivitet året rundt, også i de varmeste månedene her til lands. Men diverse uheldige hendelser har jo lagt en kraftig demper for turismen i år. Om du savner cruise og øyhopping i Det karibiske hav, kan du trøste deg med at det er mulig å oppleve nettopp det virtuelt, nærmere bestemt gjennom den populære Assassin's Creed-seriens aller beste spill.

Black Flag gjenskaper nemlig ferieparadiset på en utsøkt måte. Her inntar du rollen som den karismatiske sjømannen Edward Kenway og kontrollen over ditt eget skip. Spillets halvåpne verden lar deg seile rundt på store åpne hav, men også legge til kai på sjarmerende småøyer rundt omkring i Karibien. Spillet har en nydelig visuell stil og en spillverden full av detaljer og selv om historien aldri når stormfulle høyder, er karakterene du møter på veien en svært likandes gjeng.

Det har nemlig vært mange meninger om at Black Flag er mer "frittstående" sjørøverspill enn det er Assassin's Creed, men med så mange flotte områder å utforske og så mye å gjøre, er dette absolutt ingen svakhet. Hvorvidt du ønsker å spre frykt gjennom plyndring på det åpne hav, gå på hvalfangst eller snike rundt i frodige jungelområder, er det knapt et kjedelig øyeblikk i Black Flag. Bare det å seile bekymringsfritt rundt på havet mens mannskapet ditt synger sjantier er blant mine mest minneverdige opplevelser i videospill noensinne. Og det bør i grunn si sitt.

Om du ønsker å seile i mer fargerike og fantasifulle omgivelser, er det verdt å avlegge The Great Sea et besøk. Etter den noe mer "realistiske" grafikkstilen til de første 3D-spillene i Nintendos umåtelig populære spillserie, var det knyttet en og annen skepsis til den tegneserieaktige stilen til The Wind Waker. En skepsis som naturligvis endte opp som bare tull, for The Wind Waker er et fantastisk spill både visuelt og spillemessig.

I The Wind Waker er Link bosatt på en øy. Han roter seg bort i vanskeligheter og blir reddet av en mystisk, snakkende båt kalt The King of Red Lions. Sammen farer de rundt i verden i jakt på tre legendariske perler som skal inneha mektige krefter. Reisen tar du selv kontrollen over, i et av de mer åpne Zelda-spillene til nå. Her reiser du fra øy til øy, møter fascinerende figurer og løser klassiske Zelda-gåter.

Dog skal det sies at det ikke er så fryktelig mye å gjøre på selve havet. The Wind Waker har nemlig ingen sideaktiviteter som f.eks. fisking, på tross av at det har noen få, samlebaserte sideoppdrag. Tiden du bruker på å seile fungerer derfor som rene transportetapper, men det er nødvendigvis ikke en dårlig ting. Det er noe herlig terapeutisk med seilingen i dette spillet, mest sannsynlig skyldes det den nydelige visuelle stilen, men også den helt strålende musikken. The Wind Waker er en klassiker det er verdt å gå tilbake til, i hvert fall om du ønsker å forsterke sommerfølelsen litt til.

Tommy

Mario later til å være en rimelig travel mann. Timeplanen hans er full av alt fra rørleggerarbeid til tenniskamper, og som om ikke det er nok må han også redde prinsesser i nød. Da er det godt å kunne roe ned og få reise på en etterlengtet ferie. En velfortjent pause på eksotiske Isle Delfino er det som skal til for å lade batteriene.

Super Mario Sunshine oser sommerferie fra start til slutt. De idylliske strendene hvor bølgene slår, de innfødte som selger alskens sommerfrukter på markedene, fornøyelsesparker og konstant sol. Alt er her. Mario har til og med en avkjølende vannspreder på ryggen.

I det hele tatt er dette et skikkelig sommersk spill på alle måter. I hvor mange spill skal man samle på små sol-ånder? Samtidig er musikken med på å skape den ultimate settingen hele veien. Om det er ett spill som skal erstattes årets amputerte sommerferie, så må det være Super Mario Sunshine.

Goof Troop

På tide å finne fram Super Nintendoen, vi skal på båtferie! Langbein og hans sønn Max er på fisketur når de oppdager et piratskip som fyker av gårde. Som pirater flest er det i deres natur å lage kvalm, og de har selvfølgelig kidnappet Svarte-Petter og avkommet hans. Dermed må Langbein og Max forfølge skuta til en eksotisk sydhavsøy.

Stemningen blir satt med det samme. Strender, lyden av bølger og den fantastiske Capcom-musikken. Bananer og kokosnøtter, palmer og insekter. For meg vil dette spillet alltid stå som en av SNES-ens desidert mest undervurderte perler, og jeg vil kanskje strekke meg så langt at jeg vil påstå at det er blant de absolutt beste co-op-spillene som finnes. Måten man samarbeider seg gjennom puzzles er virkelig bra saker.

Å banke opp korpulente pirater sammen med en venn har nærmest blitt en tradisjon på sene sommerkvelder. Dette stammer fra en tid da Disney-spill stort sett var synonymt med kvalitet, og jeg må si at det er regelrett synd at Capcom aldri lagde flere spill av denne sorten. Uansett er det en artig liten ferie du kan reise på, uten at du behøver å dra lenger enn til sofaen.

Kristian

Jeg har egentlig ingen go-to-sommerspill, ei heller spill som gir noen formelig sommerfølelse. Kanskje er det fordi følelsen av sommer og høytid opererer på samme type ansvarsfraskrivelse; du burde egentlig gjøre noe, men det føles bedre å banke kjeften full av svor og kollapse i en haug på sofaen. Men selv under de omstendighetene vet jeg aldri hva jeg føler for. Som nostalgiske innfall er de tilfeldige, og jeg vet aldri når jeg føler for å plukke opp Banjo-Kazooie, eller som nå, World of Warcraft.

Været har nemlig ikke vært all verdens her i Tromsø. Det burde være verdens beste unnskyldning til å gi seg i kast med noe så tidkrevende som World of Warcraft, men det er nettopp derfor det ikke føles like gøy. Hvis jeg ikke skuffer noen (les: meg selv) så er litt av moroa borte. Det var slik jeg og B-gjengen opererte da jeg var mindre. Vi kom uanmeldt og mobbet hverandre av tastaturet, mens resten av dagen gikk til å høre B1s tafatte forsøk på å forklare seg bort fra den unektelige moroa som var å dytte handlevogner uti sumpen. Ah, barndom.

Ikke for det, vi spilte sammen også, oftest på private servere, hvor originalversjonens regler opphørte og vi kunne være superheltene vi ønsket å være. Men når favoritten vår omsider ble lagt ned, var det tilbake til butikkutgaven, og det slo aldri helt an. Jeg er ingen PvP-type, ei heller en mulitplayer-type, men av og til vil jeg dra et sted og spille alene hvor alle kan se meg. Azeroth er et forferdelig møkkasted, som sendes rundt i fengselsdusjen av både nye og gamle trusler, men det er alltid noe å sette hendene i.

Jeg skjønner utmerket godt at Illidan hoppet på første fly og kom seg bort derfra, men ulikt han kommer jeg alltid tilbake. Det er nemlig vanskelig å stille kalenderen etter nostalgi.

Ingar

Lenge før Switch og smarttelefoner fantes var det gode, gamle Game Boy som reddet oss spillinteresserte på mang en lang kjøretur om sommeren når familien skulle reise hit og dit for å besøke en fjern slektning du knapt nok visste eksisterte før dere ble stappet inn i en overfylt bil en grå vestlands-sommerdag. Så lenge man hadde et godt spill og et ekstra sett med batterier tilgjengelig kunne lange bilturer og ferjeturer gå som en lek. I slike sommerdager var det få spill som gjorde bedre susen enn Pokémon.

Mitt første Pokémon-spill var Pokémon Yellow, som jeg husker at jeg kjøpte omtrent ved lansering en sommerdag i 2000 da vi befant oss i Molde. Jeg husker ikke stort annet fra den sommeren, hvilket betyr at det var spillreisen med Pikachu som satte sitt preg på den sommeren for min del. Jeg hadde tidligere fått låne Pokémon av en venn, men med oppgraderingene som fulgte med Pokémon Yellow ble jeg for alvor kastet inn i dette fascinerende spilluniverset som fortsatt bergtar barn og unge den dag i dag. Bonusen med Yellow var selvfølgelig at den hentet elementer fra animeserien: Man begynner reisen med Pikachu som din følgesvenn, Pikachu følger etter deg i stedet for å hvile inne i en Pokéball, og Team Rockets trofaste trio med Jesse, James og Meowth dukker stadig opp for å gjøre livet surt for deg. At man i løpet av spillet kunne få Bulbasaur, Squirtle og Charmander på laget skadet heller ikke.

Pokémon Yellow ble senere spilt jevnt og trutt på sommerferier (etter å ha overført de viktigste Pokémon til en annen kassett, selvfølgelig), og for meg vil det å fange alle nå alltid være synonymt med sommer og feriefølelse (men ikke nødvendigvis varme, vi snakker tross alt om sommerferier på vestlandet).

Det går ofte i håndholdte spill og spillkonsoller for min del om sommeren, særlig de årene det står store feriereiser på planen. Det var også tilfellet i 2016, da hele storfamilien tok turen til Japan for å feire opphavets perlebryllupsdag (for ordens skyld vokste jeg opp i landet da mine foreldre jobbet der i flere år, så det var ikke tilfeldig at turen gikk akkurat dit).

Det er mye spennende å oppleve i Japan, og det er alltid ekstra hyggelig å gå opp igjen gamle stier i kjente omgivelser fra barndommen. Samtidig blir det fort noen reisetimer i løpet av en slik ferie, selv etter den lange flyturen som trengs for å frakte deg frem og tilbake. Da kommer en Nintendo 3DS godt med når timene på tog, buss og bil blir mange og lange.

På en slik ferie passet det ekstra godt at Fire Emblem Fates var lansert bare noen uker i forkant. Jeg har ofte spilt Fire Emblem-spill i løpet av diverse sommerferier, men få spill i serien har gitt meg mer materiale å jobbe med enn Fire Emblem Fates. Kanskje ikke så rart, siden spillet tross alt er tre Fire Emblem-spill i ett (hvis du kjøper den fulle pakken, vel å merke). Dermed kunne jeg bryne meg på turbaserte kamper opp og i mente mens toget skranglet over fjellheimen mellom Nagoya og Nagano, eller i de mørke kveldstimene på hytta i barndommens skogkledde ferieparadis (som jeg ikke hadde besøkt på tolv år). Det beste med dette spillminnet var likevel å kunne dele det med nevøer og nieser som var med på turen. Måten de spent kikket på skjermen over skulderen, stilte spørsmål ved de taktiske valgene jeg tok og lurte nysgjerrig på hvem som var snille og slemme vil alltid være et godt sommerminne. Spill er tross alt best når man får dele dem med dem man er glad i, og enda bedre blir det når neste generasjon blir nysgjerrig på spill du selv har sansen for.

Silje

Wii Sports Resort

Året var 2009, sommerferien ble tilbragt på hytta på fjellet hvor jeg en dag bestemte meg for å sjekke ut kundeavisa til Elkjøp fordi jeg kjedet meg. Og der så jeg det, en hel side dedikert til å reklamere for Wii Sports Resort. Jeg var allerede kjempefan av Wii Sports, og skjønte med en gang at det var dette jeg måtte bruke sommerpengene mine på. Vi skulle fortsatt være på hytta i noen dager til, og jeg husker jeg nesten ikke klarte å vente på at vi skulle pakke sammen sakene våre og dra hjem.

Bilturen hjem ble veldig, veldig lang, men mora mi lovet at vi skulle dra innom Elkjøp på veien hjem så jeg endelig kunne kjøpe spillet. Det er et kjøp jeg aldri har angret på siden. Spillet overgikk alle forventninger. Det introduserte bedre bevegelsesteknologi til kontrollene via det nye Wii Motion Plus-tillegget, som gjorde det mulig å introdusere mer avanserte idrettsgrener, som bueskyting, som fort ble en av favorittene i hjemmet.

I tillegg til bueskyting inkluderte Wii Sports Resort mange grener: Fekting, wakeboarding, frisbee, basketball, bordtennis, golf, bowling, vannskuterkjøring, padling, sykling og flere luftsporter. Alle disse kunne spilles på flere måter, så spillet byr på langt mer variasjon enn forgjengeren, Wii Sports.

Det første jeg gjorde resten av sommerferien var å spille Wii Sports Resort med en gang jeg stod opp. Når jeg tenker meg om er dette kanskje det Wii-spillet jeg har spilt aller mest. Venner og familie samlet seg ofte foran TVen for å spille dette med meg, og det ble mange sene kvelder hvor vi konkurrerte om å bli den beste. Flere av oss mimrer fortsatt tilbake til dette, og det er definitivt det spillet jeg tenker på først når jeg hører ordet "sommerspill".

Hvilke sommerspill vil dere trekke frem? Del dine historier med oss i kommentarfeltet!